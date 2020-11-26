نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاهلي والزمالك فى نهائي دوري أبطال أفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الكرة المصرية والعربية مواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين النادي الأهلي أمام نظيره نادي الزمالك يوم الجمعة المقبل فى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا الجمعة فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أفريقيا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان الأهلي قد صعد الي نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي ذهابا وإيابا بينما عبر الزمالك عقبة الرجاء البيضاوي المغربي.