نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت عن المرشحين لجائزة أفضل مدير فني في العالم لعام 2020.

وحدد موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم القائمة النهائية والمكونة من 5 مديرين فنيين وهم: هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني والفرنسيزين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني والألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي والأرجنتيني مارسيلو بيليسا المدير الفني لليدز الإنجليزي والإسباني جولين لوبيتيجي المدير الفني لإشبيلية الإسباني.

وألمح الموقع الرسمي للفيفا أن هانز فليك يعتبر المرشح المفضل للحصول على جائزة أفضل مدير فني في العالم لعام 2020 بعد الإنجازات التي حققها في العام الحالي بفوزه بجميع البطولات.

وأفاد الموقع الرسمي للإتحاد الدولي لكرة القدم بأن حفل جوائز الأفضل سيعود مرة أخرى على أن يبدأ التصويت اليوم 25 من نوفمبر الحالي وينتهي في 9 من ديسمبر المقبل.