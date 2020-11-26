الرياضة

موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر نادي ليفربول أمام نظيره أتلانتا، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره برايتون، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد برايتون في المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول أمام برايتون في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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