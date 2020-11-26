تكريما للزعيم.. عمدة نابولي يطلق اسم مارادونا على ملعب سان باولو

قرر لويجي دي ماجيستريس عمدة ميدينة نابولي الإيطالية، إطلاق اسم دييجو أرماندو مارادونا، على ملعب" سان باولو" الخاص بفريق نابولي.
وكان دييجو مارادونا، رحل عن عالمنا، أمس، الأربعاء، عن عمر يناهز 60 عاما، بسبب إصابته بأزمة قلبية.
وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" ملعب سان باولو، أن دي ماجيستريس قرر إطلاق اسم مارادونا على ملعب سان باولو، كنوعا من التكريم له.
ويعد " الزعيم" مارادونا أحد أفضل أساطير فريق نابولي على مر التاريخ، ويحظى بشعبية جارفة في مدينة نابولي، رغم اعتزاله كرة القدم منذ سنوات طويلة.
ويعد دييجو أرماندو مارادونا أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور ،حيث ساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986.
ولعب مارداونا كرة القدم في أندية بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة من بين عدد آخر وكان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة.
وكان آخر ظهور لمارادونا نشره المتحدث باسمه، عندما كان محتجزًا في المستشفى.
وظهر مارادونا في الصورة المنشورة يوم 11 نوفمبر الجاري، يصافح طبيبه ليوبولد لوك في بوينس آيرس.
وغادر مارادونا المستشفى يوم الأربعاء قبل الماضي بعد نجاح عملية إزالة جلطة دموية من المخ.
وصرح الطبيب حينها بأن مارادونا "لديه إبراء ذمة موقعا ويمكن أن يعود إلى المنزل".
أدخل مارادونا إلى المستشفى عدة مرات منذ اعتزال كرة القدم. كاد أن يموت بسبب قصور القلب الناجم عن إدمان الكوكايين في عام 2000 وخضع لسنوات من إعادة التأهيل.
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