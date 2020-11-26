تكريما للزعيم.. عمدة نابولي يطلق اسم مارادونا على ملعب سان باولو

قرر لويجي دي ماجيستريس عمدة ميدينة نابولي الإيطالية، إطلاق اسم دييجو أرماندو مارادونا، على ملعب" سان باولو" الخاص بفريق نابولي.

وكان دييجو مارادونا، رحل عن عالمنا، أمس، الأربعاء، عن عمر يناهز 60 عاما، بسبب إصابته بأزمة قلبية.

وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" ملعب سان باولو، أن دي ماجيستريس قرر إطلاق اسم مارادونا على ملعب سان باولو، كنوعا من التكريم له.

ويعد " الزعيم" مارادونا أحد أفضل أساطير فريق نابولي على مر التاريخ، ويحظى بشعبية جارفة في مدينة نابولي، رغم اعتزاله كرة القدم منذ سنوات طويلة.