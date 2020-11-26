أبو رجيلة: مباراة الأهلي والزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا ستكون ممتعة وستنهي التعصب في مصر

حرص محمود أبو رجيلة، نجم نادي الزمالك السابق، على مطالبة لاعبي الزمالك والأهلي بتوخي الحذر وضبط النفس خلال لقاء الفريقين المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وقال نجم الزمالك السابق، إن العالم يتابع مباراة الجمعة نظرا لأهميتها الكبيرة، حيث إنها مباراة نهائي أفريقي وبين فريقين من نفس البلد.

وأضاف: "الجميع سعيد بكون مباراة النهائي الأفريقي، أصبحت بين الزمالك والأهلي تحت شعار واحد وهو حصد اللقب باسم مصر، ويجب على الجميع إظهار صوره معبرة، عن الانتماء وعدم التعصب خلال المباراة".

وتابع: "إن نبذ التعصب لا ينحصر في اللاعبين فقط بالملعب، بل الأهم الجماهير عدم افتعال أي أزمات أو مشاكل خلال متابعة اللقاء، أثناء التواجد بالكافيهات أو المقاهي والأندية".

وشدد أبو رجيلة على أنه كان من المفترض عقد مؤتمر يضم نجوم الزمالك والأهلي القدامى خلال الفترة الحالية، من أجل مبادرة نبذ التعصب، ولكن حال فيروس كورونا دون تنفيذ المؤتمر، نظرا لتفشيه بسرعة كبيرة.

وأشار أبو رجيلة إلى أن المباراة لن تحسم عن طريق من الأفضل، وأن الفريقين يمتلكان أجهزة فنية كبيرة.

وقال: "الزمالك لديه البرتغالي باتشيكو وهو مدرب متميز، وأيضا الأهلي لديه موسيماني وهو متميز واستطاع فهم اللاعبين، فلن نستطيع قول من سيفوز بنهائي أبطال أفريقيا، وهذا بجانب أن الفريقين يمتلكان أفضل لاعبين".

وشدد أبو رجيلة خلال حديثه، على ضرورة اتباع جميع الإجراءات الاحترازية خلال إقامة المباراة يوم الجمعة من أجل سلامة الفريقين.

وعن إصابة البعض من لاعبي الزمالك والأهلي قال: "الجميع معرض للإصابة بفيروس كورونا، وهذا ليس على مستوى مصر فقط، ولكنه على مستوى العالم أجمع، فجميعا شاهدنا إصابات الدوري الأوربي وإصابات صلاح والنني والمنتخب الوطني، فيجب أن يتم اتباع جميع الإجراءات الاحترازية بجدية".

وأضاف: "مباراة النهائي أمام الأهلي، ستكون صعبة للغاية، الفريقين حظوظهما متساوية للفوز بلقب البطولة وأتمنى التوفيق للزمالك، وعدم حدوث أي إصابات أخرى بعد انتهاء اللقاء".

وتابع أبو رجيلة: "يوم 27 نوفمبر سيكون عيدًا قوميًا ومهرجانًا للكرة المصرية، نتمتع بأكبر فريقين في أفريقيا ولا نريد تعصب أو مشدات، ويجب على الإعلام تقريب وجهات النظر بين الجمهورين طوال هذه الفترة".

وحرص في ختام حديثه، على مطالبة لاعبي الزمالك بالتركيز الشديد وعدم الالتفات السوشيال ميديا، والسعي من أجل إسعاد جماهير الزمالك التي تنتظر البطولة الأفريقية، وشدد على عدم الاستهانة بالخصم، وضرورة إحراز هدف مبكر، من أجل سرعة حسم اللقاء.

وحرص أبو رجيلة على توجيه الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على مبادرة نبذ التعصب، من أجل خلق جيل يحترم الرأي والرأي الآخر، وأن يحافظ على ممتلكات بلاده وعدم افتعال أي مشاجرات بالملعب وضبط النفس، وأيضا وجه الشكر لكل في نهاية حديثه لجمهور نادي الزمالك ومجلس الإدارة البيضاء، على دعم الفريق الأبيض والجهاز الفني.

وتُعد مباراة القمة تاريخية كونها ستقام لأول مرة في تاريخ البطولة الأفريقية بين فريقين من نفس البلد.

وسبق وأن التقى قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك من قبل في 8 مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما.