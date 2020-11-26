قبل مواجهة الزمالك.. برنامج اليوم الخميس في معسكر الأهلي

سلم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لاعبيه برنامج اليوم الأخير قبل مواجهة الزمالك المقرر لها مساء غد بإستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال افريقيا.

ويتناول اللاعبين طعام الأفطار في غرفهم قبل أن يتجمعوا في مكان خاص داخل الفندق لعقد محاضرة مع موسمياني ثم تناول وجبة الغذاء في الغرف .

ومن المقرر أن يتجمع اللاعبين مساء ذات اليوم خلف الفندق لإستقلال حافلتين والذهاب لإستاد القاهرة لخوض المران الأخير ، ثم محاضرة اخيرة في الثامنة مساءًا بتم فيها مراجعة كافة التكليفات.

ويسدل الستار أخيرا على بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لموسم 2019 / 2020، عندما يلتقي الأهلي مع مواطنه وغريمه التقليدي الزمالك في المباراة النهائية للمسابقة غدا الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

سوف تظل تلك النسخة الاستثنائية للبطولة عالقة في أذهان محبي الساحرة المستديرة في أفريقيا لفترة طويلة، خاصة وأنها الأطول في تاريخ المسابقة، حيث بدأت مبارياتها في أغسطس 2019، وكان مقررا انتهاؤها في 29 مايو الماضي، قبل أن يتقرر تأجيل فعالياتها أكثر من مرة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وستكون كرة القدم المصرية على موعد مع لقب جديد بالمسابقة هذا العام، حيث دخل قطباها تاريخ البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في أفريقيا من أوسع الأبواب.

منذ انطلاق النسخة الأولى لدوري الأبطال عام 1964، لم يسبق أن يكون الفريقان المتباريان في النهائي من بلد واحد، لكن الأهلي والزمالك تمكنا أخيرا من تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، ليؤكدا ريادتهما للكرة الأفريقية.

بتأهل الأهلي والزمالك للنهائي، ضمنت الكرة المصرية تتويجها الخامس عشر بأمجد الكؤوس الأفريقية، لتعزز تصدرها لقائمة الدول الأكثر حصولا على دوري الأبطال، بينما سيكون هذا هو النهائي الثالث والعشرين في المسابقة، الذي يتواجد به طرف مصري.