تفاصيل محاضرة موسيماني للاعبي الأهلي قبل موقعة الزمالك

نجح جنوب الأفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في احتواء حالة الارتباك التي سيطرت على معسكر الفريق الأحمر قبل ساعات من مواجهة الزمالك المقرر لها مساء غد في نهائي دوري أبطال افريقيا بإستاد القاهرة.

وسادت حالة من الارتباك في المعسكر الأحمر عقب مجموعة من الإجراءات التي قام بها الجهاز الفني وطبي بتواجد كل لاعب في غرفة منفردة ومنع النزول للمطعم وتناول الوجبات في الغرف والتعقيم ثلاث مرات يوميًا ، ولم يكن لدي اللاعبي أي تفسير لهذا الموقف سوي إصابة أليو ديانج بفيروس كورونا.

وعقد موسيماني جلسة مع لاعبيه بدأها بأنه لا يوجد نجم لديه ولكن الأساس هو الفريق ، وقال المدير الفني للاعبيه في تلك المحاضرة:" كرة القدم لعبة جماعية في الأساس..صحيح أن هناك نجوم تصنع الفارق لكن هناك طريقة لعب يقوم بها الفريق بكل وحداته تتغلب علي الفردية".

وأضاف أنه يريد منهم التركيز التام في المباراة وعدم الإنشغال بأي أمور اخري خاصة فيما من سيغيب عن تلك المواجهة، وأوضح للاعبيه:" لم يري تلك الحروب النفسية من قبل.. شيء صعب جدا أن تحاصر فريق هذا الكم الكبير من الشائعات مع أنه في معسكر مغلق لا يدخل له أي شخص".

وتابع:" تخلوا عن الضغوط والعصبية.. العبوا كرة القدم..قدموا مستواكم في الملعب..قاتلوا من أجل اسمكم وناديكم وجماهيركم ..والنتيجة ليست هي مقياسًا..صحيح ان البطولة هي الغاية والهدف لكن لن نصل إليها سوي ببذل الجهد داخل المستطيل الأخضر".

وقال:" التزموا بالتعليمات والتكليفات وقدموا كرة القدم الحقيقة ..لا تمنحوا المنافس فرصة إمتلاك الكرة واللعب بحرية خاصة علي طرفي الملعب..هي مباراة من 90 دقيقة ..سيفوز بها الأهدأ والأكثر تركيزًا".

وأثار غياب اليو ديانج عن المران وما تردد عن إصابته بفيروس كورونا حالة من الإرتباك نسبيًا في خطة الفريق لكن موسيماني يملك البديل في هذا المركز وهو حمدي فتحي الذي سيلعب بجوار عمرو السولية مع تنفيذ ذات التكليفات التي كان سيقوم بها ديانج.

ومنح موسيماني تكليفات واضحة لعمرو السولية وحمدي فتحي بالتركيز في امتلاك وسط الملعب علي أن لا يتخطي الأخير نصف ملعب فريقه ويتولي السوليه الزيادة إلي الأمام مع محمد مجدي أفشه وحسين الشحات وجونيور أجايي ومروان محسن.