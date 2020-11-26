فرج عامر يعلن اقتراب سموحة من عقد صفقة تبادلية مع ناد عريق

أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، اقتراب ناديه من عقد صفقة تبادلية مع ناد عريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب فرج عامر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "صفقة تبادلية بين سموحة ونادي عريق تربطنا بة علاقات طيبةً قد تتم يوم السبت المقبل".

ولم يكشف فرج عامر عن اسم النادي الذي سيعقد معه سموحة الصفقة التبادلية.

يذكر أن سموحة سيفتتح مشواره في مسابقة الدوري بمواجهة غزل المحلة فى الجولة الأولى، ثم تتوالى لقاءات سموحة بفرق الاتحاد السكندري، الزمالك، وادى دجلة، سيراميكا كليوباترا، الإنتاج الحربى، البنك الأهلي، المقاولون العرب، بيراميدز، الإسماعيلى، الأهلي، إنبي، طلائع الجيش، المصري، الجونة، أسوان، المقاصة. ويطمح أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة في تحقيق كافة البطولات مع الموج الأزرق خلال هذا الموسم والحفاظ على المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري الممتاز. كان اتحاد قد قرر تعيين مازن مرزوق رئيسا للجنة المسابقات في الموسم الجديد من الدوري الممتاز خلفا لحسام الزناتي الذي تقدم باستقالته بعد نهاية موسم 2019-2020. وأكد مرزوق تصريحات صحفية، مطلع الأسبوع الحالي، أنه سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل مع إداريي فرق الدوري الممتاز وسيتم الإعلان عن تفاصيله في مؤتمر صحفي. وأضاف مرزوق: أن الدوري سينطلق يوم 11 ديسمبر 2020 وجدول الموسم الجديد مضغوط للغاية بسبب الظروف التي شهدها العالم كله من انتشار فيروس كورونا بجانب التوقف المتكرر بسبب المنتخبات ويجب علي الأندية معرفة ذلك جيدا. وأوضح مرزوق أن "الأندية أصرت على لعب الدوري بشكله الطبيعي رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم واللجنة الخماسية أكدت لهم استمرار الدوري رغم خروج لاعبي المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو ".

يذكر أن الأهلي هو حامل النسخة الماضية من مسابقة الدوري الممتاز 2019 - 2020.