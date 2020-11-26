أحمد مرعي يعلن قائمة منتخب السلة في تصفيات أفريقيا

أعلن أحمد مرعي، المدير الفني لمنتخب مصر رجال، عن قائمة الفراعنة النهائية التي يخوض بها منافسات تصفيات المنطقة الخامسة لبطولة أفريقيا والتي تنطلق غدا، الجمعة، على صالة نادي الاتحاد السكندري في الفترة من 27 لـ 29 نوفمبر، ويختتم المنتخب استعداداته بخوض المران النهائي مساء اليوم، الخميس.

وتضم قائمة المنتخب الوطني ١٢ لاعبا كالتالي: أحمد عادل دولا، ويوسف شحاتة، وعمرو الجندي، ويوسف شوشة، وأحمد حاتم، وعمر طارق، ومصطفى المكاوي "كيزو"، وعلي أحمد، ورامي إبراهيم، وأنس أسامة، وإيهاب أمين، وعمر عزب.

كما أنه تم توجيه الشكر لكل من إبراهيم حجازي وباسم الليثي، مع خروج هيثم كمال للإصابة.

وخضع لاعبو منتخب الفراعنة لمسحة لطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق التصفيات الأفريقية، أكدت سلبية جميع المساحات إلى جانب الجهاز الفني وجاهزيتهم للمشاركة غدا، ومن المقرر أن يخضع أيضا جميع اللاعبين للمسحة الأخيرة اليوم.

ويضم جهاز المنتخب المصري كلًا من: أحمد مرعي مديرًا فنيًا، ووسام جابر مدرب، ومحمد سليم مساعد مدرب، ووائل لطفي مدير منتخبات، ومحمد ربيع إداري، وسامح صلاح إداري، وأحمد يحيى طبيب، ومعتز مغازي مخطط أحمال.



ويتواجد المنتخب المصري في مجموعة واحدة مع المغرب وأوغندا ومنتخب الرأس الأخضر.