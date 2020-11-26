رئيس لجنة منتخبات السلة: نسخر كل الإمكانيات لتنظيم بطولة مميزة تليق باسم مصر.. ولاعبو المنتخب على قدر المسئولية.. ونستطيع الفوز بالبطولة رغم قوة المنتخبات المشاركة.. حوار

عمرو مصيلحي في حواره:

لاعبو المنتخب الوطني على قدر المسئولية

والجهاز الفني يبذل مجهودا كبيرا لتجهيزهم

المنتخبات المشاركة في تصفيات أفريقيا قوية جدًا

ورسالتي للاعبين الفوز بالبطولة

هناك قلق بالغ في الاتحادين الدولي والأفريقي بسبب فيروس كورونا

أكد عمرو مصيلحي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة ورئيس لجنة المنتخبات القومية، أن الجميع يعمل على قدم وساق من أجل استضافة بطولة تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة أفريقيا لكرة السلة "رجال"، والتي يشرف بإدارتها خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري وخروجها بالشكل الأمثل، متمنيًا أن يحقق منتخب مصر الفوز بالبطولة.

وعن شكل الاستعدادات والتجهيزات كان لنا هذا الحوار، خاصة فى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19".

ما هي استعدادات الاتحاد المصري لاستضافة بطولة تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة؟

لا صوت يعلو داخل الاتحاد المصري لكرة السلة سوى الاستعداد والتجهيز لاستضافة البطولة التي من المقرر أن تقام خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر، وذلك على الصالة المغطاة بنادي الاتحاد السكندري، حيث سعينا لتوفير جميع السبل وتسخير جميع الإمكانيات لخروج البطولة على المستوى الأمثل، حيث تقوم جميع الأجهزة والإداريين بدور كبير حتى يكون التنظيم على المستوى اللائق وتخرج البطولة في أبهى صورها.

هل هناك معوقات واجهتكم لتنظيم البطولة؟

منذ إعلان إسناد تنظيم البطولة لمصر وتحديد الموعد المحدد لها تقرر إقامتها بمدينة الإسكندرية، وهناك دور كبير للدكتور مجدى أبو فريخة، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، أكد على تسهيل جميع الإمكانات المتاحة وفتح خزائن أمانة الصندوق فى الاتحاد لعمل أي شيء يصب في صالح البطولة ويليق بإمكانيات مصر، وجميعنا نأمل في خروج البطولة بصورة تليق باسم مصر وترضى الجميع وترضينا كاتحاد اللعبة.

هل لوزارة الشباب والرياضة دور في تنظيم البطولة؟

وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وكذا اللجنة الأوليمبية، حيث يقومون بتوفير جميع مطالبنا المتعلقة بخوض المنتخب للبطولة أو على مستوى التنظيم لخروجها بالشكل الأمثل.

ما هي أمنياتك لمنتخبنا الوطني خلال البطولة؟

أتمنى التوفيق للمنتخب الوطني وتحقيق الفوز في المباريات الثلاثة والتأهل للبطولة الأفريقية، وهناك مجهود كبير يبذله الكابتن أحمد مرعي، المدير الفني للمنتخب الوطني، وكذلك اللاعبون الذين يبذلون أقصى ما لديهم لتمثيل مصر تمثيلا مشرفا.

هل ترى أن استعدادات المنتخب الوطني للبطولة كافية؟

كان من المفترض أن يتم توفير معسكر خارجي للفريق القومي خارج مصر، ولكن هجوم الجائحة الثانية من فيروس كورونا "كوفيد 19" حال دون إتمام ذلك ما دفعنا لإلغاء المعسكر الخارجي والاعتماد على المعسكر الداخلي والاعتماد على التدريبات والمباريات الداخلية مع بعض الفرق وتم تشكيل فريق b لأداء المباريات.

لماذا تم إلغاء معسكر صربيا؟

تم التواصل مع صربيا لإقامة معسكر للمنتخب، وفوجئنا بوجود ارتفاع كبير في عدد الإصابات والوفيات بسبب انتشار فيروس كورونا، ولذا اتخذنا قرار الحفاظ على اللاعبين والجهاز الفني لأن أهم شيء سلامة اللاعبين، ونأمل في أن يحقق اللاعبون شيء كويس جدًا، خاصة أن الفريق يقوده الكابتن أحمد مرعى وهو مدير فنى كبير جدًا وعلى مستوى عالٍ جدًا وجهازه المعاون الكابتن وسام جابر والكابتن سولي وهم يبذلون مجهودا كبيرا لتجهيز اللاعبين والفريق ككل.

لماذا لم يتم توفير البديل لإقامة معسكر خارجي بخلاف صربيا؟

كل الدول أغلقت على نفسها بسبب انتشار فيروس كورونا وفضلنا الحفاظ على لاعبينا والاكتفاء بالتدريبات وهو أمر مطبق على جميع المنتخبات، وهو أمر صادف المنتخبات المنافسة من بينها منتخب أوغندا، والذى أقام المعسكر الخاص استعدادًا للبطولة داخل مصر وحضر مبكرًا لخوض فترة الاستعداد، وذلك لوجود شعور لدى الجانب الأوغندي بالأمان الكبير داخل مصر.

ما تقييمك للمنتخبات المشاركة في البطولة؟

لم نشاهد المنتخبات الثلاثة "المغرب وأوغندا والرأس الأخضر" منذ فترة طويلة نظرًا لتوقف النشاط، فمنتخب المغرب يمر بفترة إحلال وتجديد ومنتخب أوغندا يعتمد على 7 لاعبين من المحترفين دفعة واحدة ومنتخب الرأس الأخضر ظهر بمستوى جيد جدًا خلال التصفيات، وبالتالي من الصعب التكهن بنتيجة المباريات لكن الفرصة كبيرة في تأهل منتخبنا، حيث من المقرر تأهل 3 منتخبات من هذه المجموعة.

ما توقعاتك لمنتخبنا الوطني خلال البطولة؟

ندعم ونساند ونحفز لاعبينا على خوض البطولة بمعنويات مرتفعة بهدف الفوز بالبطولة وتحقيق المركز الأول لأن رغبتنا هي الفوز بالبطولات ورسالتي الدائمة للاعبين هي الحصول على المركز الأول لأن المركز الثاني مثل المركز الثالث والرابع ونعمل بشكل مستمر على تحفيز اللاعبين لتحقيق البطولات.

كيف ترى الحالة الفنية لاستعدادات لاعبي الفريق؟

هناك حماس كبير بين اللاعبين للتواجد ضمن قائمة الـ 12 المشاركة في البطولة والكابتن مرعى، المدير الفني للمنتخب، أعطى فرصا كبيرة لجميع اللاعبين والجميع على قلب رجل واحد، لكن لدينا لاعبون مصابون بكورونا وحاتم البحيري خسارة كبيرة، وبالتالي تم استبعاده وجار تجهيز أكثر من لاعب فى مركزه، كما أنه تم استبعاد اللاعب هيثم كمال لإصابته بجذع بالقدم، لكن نثق فى قدرات اللاعبين على تحقيق الفوز بالبطولة.

هل ساهم انتظام المسابقات المحلية في رفع مستوى اللاعبين؟

بالتأكيد كان لدينا إصرار كبير على استكمال المسابقات، بالإضافة إلى دور وزارة الشباب والرياضة برئاسة والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على استئناف المسابقة ووجه بإجراء التدريبات فى ملاعب مفتوحة، وهناك لاعبون من مختلف الأندية اشتغلوا على أنفسهم بشكل جيد، ولاعبو الاتحاد السكندري تحديدًا كان يتدربون قبل العودة بفترة كبيرة وبدون مدربين رغبة منهم في الفوز بالبطولات المحلي، وهو ما تحقق لهم بالفعل وهو ما كان له مردود إيجابي بصورة كبيرة جدًا على أداء اللاعبين، وظهر جليًا في اختيارات اللاعبين من مختلف الفرق التى ظهر لاعبوها بمستوى جيد.

البعض توقع تمثيلا كبيرا للاعبي الاتحاد السكندري بعد فوزهم بالدوري؟

بالفعل المتابعون للبطولة المحلية توقعوا اختيار من 6 إلى 7 لاعبين من فريق الاتحاد السكندري بعد الفوز بالدوري والكأس، لكن الكابتن أحمد مرعى، المدير الفني للمنتخب، هو المسئول عن الاختيارات بمشاركة جهازه المعاون وقوام المنتخب من جميع الأندية، وتم اختيار 3 لاعبين فقط من الاتحاد السكندري، وكذا الحال مع أندية الأهلي والزمالك والجزيرة وسبورتنج.

هل تسمح اللائحة باستبدال لاعبين بالقائمة بعد ظهور إصابات بكورونا؟

لوائح الاتحاد الأفريقي لا تسمح بأي استبدالات في القائمة، لكن هناك استثناءات بسبب فيروس كورونا، ما سهل عملية اختيار 20 لاعبًا لاختيار 12 فقط لتمثيل مصر في البطولة.

هل تمت مراعاة عامل السن في اختيارات لاعبي المنتخب الوطني؟

مستوى الأعمار جيد جدا في المنتخب الوطني، ولدينا لاعبون صغار السن ومتوسط الأعمار يتراوح بين 24 سنة، وهناك فرق أخرى متوسط الأعمار فيها 29 سنة.

هل تتأثر البطولة بانتشار فيروس كورونا؟

بالطبع هناك إجراءات احترازية شديدة جدًا تتعلق بجميع الفرق، ومع وصول الفرق سيقوم الاتحاد الأفريقي بإجراء مسحة طبية لجميع الفرق الرياضية للاطمئنان على حالتهم، علمًا أن منتخبنا الوطني أجرى 3 مسحات قبل البطولة، ونأمل جميعًا فى أن تخرج جميع النتائج سلبية باستثناء حالتين فقط للاعبين هما عمر هشام وحاتم البحيري.

ما هو موقف اللاعب أحمد عادل؟

أحمد عادل كان مخالطًا لأحد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وخضع لإجراء مسحة وظهرت سلبية، لكن فضلنا الإبقاء عليه والتدريب بشكل منفردًا لحين إجراء المسحة النهائية مع باقي اللاعبين حفاظًا على سلامة الفريق بالكامل، وذلك لمخالطتهم الفرق المختلفة.

كيف يتم استقبال الفرق المشاركة في البطولة؟

تم تشكيل لجان خاصة لاستقبال المنتخبات وأخرى للإعاشة والوفود وأخرى للتحركات، وذلك لتوفير المناخ المناسب، لجميع المنتخبات، ولا أنسى الدور الكبير للكابتن طلبة محمد عبد المطلب والكابتن نور عماد والذي تقدم بطلب للمساعدة في كيفية استقبال الوفود وتوفير المناخ المناسب لجميع الفرق بالإضافة، وكذا نادى الاتحاد السكندري الذى ساهم في توفير المناخ المناسب لتسهيل إقامة البطولة، حيث تسلمنا الملعب من نادي الاتحاد منذ الاثنين الماضي ولن يسمح بدخول الفرق الرياضية حتى موعد انتهاء البطولة وسيتم تجهيز الأرضية وزيادة الإضاءة بالملعب والانتهاء من عملية الفراشة، وسيتم رفع ساعة جديدة على يسار ويمين الملعب.

ما هي مطالب الاتحاد الأفريقي الخاص بعملية التنظيم؟

أجرى وفد من الاتحاد الأفريقي زيارة لأماكن إقامة البطولة وأكثر شيء طالبوا بتوفيره والارتكاز عليه هو الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، وأكدوا ضرورة تطبيق البروتوكول الخاص لمواجهة انتشار الفيروس، حيث يشعر أعضاء الوفد لكنهم يشعرون بقلق شديد.

وماذا عن الاتحاد الدولي "فيبا"؟

أجرت السيدة ميس ليا والدكتور فولدا من الاتحاد الدولي "فيبا" زيارة لمقر ملعب البطولة للاطمئنان على كيفية الاستعداد للبطولة وملعب المباريات والمداخل والمخارج والتأكد من مدى حركة اللاعبين ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية اللاعبين والمنتخبات المشاركة البطولة والعبور بها إلى بر الأمان، حيث أكد الاتحاد الدولي اهتمامه الكبير جدًا باللاعبين والعمل على تنفيذ تعليمات البروتوكول الخاص باللاعبين داخل الملعب أو خارجه وأيضًا بمقر إقامتهم بالفنادق.

ما توقعاتك لمستويات الفرق المشاركة في البطولة ؟

البطولة ستشهد مستوى كبيرا من جانب الفرق المشاركة في البطولة لأنهم يعتمدون على لاعبين محترفين ولكن لدينا ثقة كبيرة في لاعبينا أن يكونوا على المستوى اللائق الذي يحقق طموحاتنا ويؤهلنا للفوز بالبطولة.

كيف ترى شكل الموسم الجديد؟

بدأنا بطولة دوري المرتبط بنفس الإجراءات السابقة بالموسم الماضي، لكن توقف النشاط مؤقتًا لحين الانتهاء من بطولة تصفيات أفريقيا وأن العودة يوم 15 ديسمبر بعد نهاية بطولة الناشئين والناشئات الأفريقية بالقاهرة.

كيف يتم تجهيز وتأهيل فرق الناشئين؟

اتبعنا طريقة جديدة لتجهيز الناشئين لأول مرة، حيث تم اختيار المديرين الفنيين على مستوى منتخبات الناشئين من المديرين الفنيين بفرقهم فمثلًا منتخب الناشئين تحت 18 سنة، به 3 مدربين كل واحد منهم مدير فني في فرقهم وهم الكابتن الكردانى، المدير الفني لفريق الجزيرة، والكابتن مطراوى مديرا فنيا لسموحة والكابتن وائل بدر، مدير فنى لسبورتنج، فهم يلعبون في النهائيات ومدربين للمنتخبات وهو أمر منسوب للجنة المنتخبات القومية، وهى إضافة لهؤلاء المدربين الذين يشعرون بوجود لجنة تساندهم، كما أن منتخب الـ 16 سنة يتولى قيادته الكابتن عمرو أبو الخير.

هل من الممكن أن نشاهد وجودا جماهيريا خلال البطولة؟

كنت أتمنى حضور الجمهور للبطولة وأصرينا على إقامة البطولة في الإسكندرية لعشق جماهيرها الكبيرة للعبة كرة السلة، لكننا كنا فى اجتماع مع قيادات الإسكندرية بداية من الدكتور محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ومدير الأمن ومدير المرور ووكيل وزارة الشباب والرياضة وأكدوا صعوبة إقامة لقاءات البطولة بحضور جماهيري حفاظًا عليهم من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وماذا عن تأمين مقر إقامة البطولة؟

تقرر إيقاف أي نشاط رياضي يتعلق بتدريبات الفرق الرياضية داخل نادي الاتحاد السكندري حتى يوم 29 نوفمبر على أن تستأنف عقب موعد انتهاء البطولة ولن يسمح بدخول أي لاعب او ممارسة أي نشاط بالتزامن مع فعاليات إجراء البطولة، وتلك الخطوة جاءت بعد زيارة مندوبي الاتحاد الدولي الذين شعروا بقلق شديد على الفرق خشية التكدس، وتم التأكيد على أنه لن يكون هناك تكدس كبير وإتاحة الفرص للاعبين.

تقدمت مصر بطلب لاستضافة بطولة العالم للناشئين.. كيف ترى فرص الحصول على المسابقة؟

سبق وأن قمنا بتنظيم بطولة كأس العالم للناشئين من قبل وقام الدكتور خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، آنذاك بتسخير جميع الإمكانيات، وقمنا بتنظيم البطولة وخرجت بصورة لائقة، ونتوقع أن يتم إسناد البطولة لمصر وأنها ستكون من أقوى البطولات، ونأمل في الظهور بمستوى جيد وتحقيق مركز متقدم.

ما أسباب عدم تواجد لاعبين محترفين من مصر؟

لدينا عبد النادر لاعب محترف في الـ nba، بالإضافة إلى نجل الكابتن أحمد مرعي المحترف أيضًا، وحالت الظروف دون تواجده ولدينا 55 لاعبًا في أمريكا، ولكن لاعبين في الأكاديميات والجمعيات المختلفة، ونأمل في تواجد لاعبين مميزين محترفين في الخارج.

وماذا عن أطوال اللاعبين هل يمكننا الوصول للعالمية؟

عالميًا مستوى الأطوال على صعيد الناشئين أطوالهم جيدة جدًا، وهناك لاعبون سينافسون عالميًا ولدينا لاعبون تبلغ أطوالهم 2 متر 10 سم و2 متر 15 سم، وأتوقع مشاركة لاعبين من الناشئين في المنتخبات الوطنية قريبًا.