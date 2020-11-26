الأولمبياد الخاص الدولى ينعى دييجو مارادونا

نعى الأولمبياد الخاص الدولى من خلال الرئيس الإقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا المهندس ايمن عبدالوهاب نجم كرة القدم العالمية والأرجنتينية دييجو مارادونا والذى وافته المنية إثر أزمة قلبية ، أمس، الأربعاء، معبرا عن تعازيه وأعضاء الرئاسة الاقليمية وبرامج المنطقة الـ 23 دولة والتى تضم 250 ألف لاعب.
مشيرا إلى أن مارادونا كان قد شارك فى ضربة البداية لكأس الإقليمي لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط والمؤهلة لكأس العالم بالبرازيل ريو 2014 والتي أقيمت بدبي فى الفترة من 10 الى 15 مايو 2014 والتي شارك فيها 9 دول من الشرق الأوسط وهي الإمارات - المملكة العربية السعودية –البحرين –اليمن– العراق – إيران – الأردن – لبنان – فلسطين .
وقال أيمن عبد الوهاب أن رحيل مارادونا يعد خسارة كبيرة للكرة العالمية باعتباره من اساطير الكرة العالمية ومن افضل لاعبي كرة القدم فى العالم، وظل يمثل قيمه للكرة العالمية بعد ابتعاده عن الملاعب وانخراطه فى سلك التدريب .
ويعد دييجو أرماندو مارادونا أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور ،حيث ساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986.
ولعب مارداونا كرة القدم في أندية بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة من بين عدد آخر وكان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة.
وكان آخر ظهور لمارادونا نشره المتحدث باسمه، عندما كان محتجزًا في المستشفى.
وظهر مارادونا في الصورة المنشورة يوم 11 نوفمبر الجاري، يصافح طبيبه ليوبولد لوك في بوينس آيرس.
وغادر مارادونا المستشفى يوم الأربعاء قبل الماضي بعد نجاح عملية إزالة جلطة دموية من المخ.
وصرح الطبيب حينها بأن مارادونا "لديه إبراء ذمة موقعا ويمكن أن يعود إلى المنزل".
أدخل مارادونا إلى المستشفى عدة مرات منذ اعتزال كرة القدم. كاد أن يموت بسبب قصور القلب الناجم عن إدمان الكوكايين في عام 2000 وخضع لسنوات من إعادة التأهيل.
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