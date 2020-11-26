محمد صلاح ناعيا مارادونا: اختفت أسطورة عالم كرة القدم

وكشفت وسائل إعلام أرجنتينية، عن آخر كلمات أسطورة كرة القدم الراحل دييجو مارادونا قبل وفاته بقليل.

وقالت إن مارادونا بدأ صباحه بوجه شاحبا وكان يشعر بالبرد، ثم تناول وجبة الإفطار، ليقول إلى ابن اخيه، الذي كان يقيم معه: "أنا لست على ما يرام".

وتوفى أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 60 عامًا.

وخضع مارادونا لعملية جراحية ناجحة لإزالة جلطة دموية في الدماغ.

ووفاة مارادونا هى الخبر الأكثر حزنًا في عام 2020، بل في عالم الساحرة المستديرة بشكل عام.. مات اللاعب الأعظم في التاريخ، رحل عن عالمنا أفضل من لمس كرة القدم، شاء من شاء وأبى من أبى.. سنفتقد مارادونا ولكن سيظل سحره عالقًا في الأذهان إلى الأبد.

لطالما ارتبط مارادونا قبل وفاته بالكرة المصرية، لطالما دعم المنتخبات واللاعبين المصريين.. وفي هذا التقرير نرصد ذلك الأمر:

- هنأ مارادونا، المنتخب المصري بعد صعوده لكأس العالم 2018، فقال مارادونا في تصريحات تليفزيونية: "المنتخب المصري فريق أبطال، تمتعوا بكأس العالم، اللعب في كأس العالم هدف يتمناه الجميع".

وأشاد مارادونا آنذاك بمحمد صلاح واصفًا إياه باللاعب الذكي والمتكامل والذي تأثر باللعب في الدوري الإيطالي.

- وفي حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2017، التقط محمد النني لاعب نادي أرسنال صورة تجمعه بمارادونا على هامش الحفل.

وظهر مارادونا في الصورة وهو محتضنًا للنني وكأنه يعرفه منذ سنوات أو أنه قريب من النني.

- وبعد نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2018، انتقد مارادونا تدخل سيرجيو راموس الشهير على محمد صلاح والذي تسبب في إصابته، وهاجمه مطالبًا بإيقافه لمدة عامين.