استعدادا لبدء مراسم الجنازة.. نقل جثمان مارادونا إلى القصر الرئاسي بـ الأرجنتين

وصل جثمان دييجو أرماندو مارادونا منذ قليل إلى القصر الرئاسي في بوينس آيرس بالأرجنتين، استعدادا لتشييع جنازته.

وأصدرت الرئاسة الأرجنتينية بيانا رسميا، أكدت فيه وصول مارداونا إلى القصر الرئاسي في بوينتس إيرس، استعداد لبدء مراسم جنازته.

كان دييجو مارادونا، رحل عن عالمنا، أمس، الأربعاء، عن عمر يناهز 60 عاما، بسبب إصابته بأزمة قلبية.

ويعد دييجو أرماندو مارادونا أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، حيث ساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986.

ولعب مارداونا كرة القدم في أندية بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة من بين عدد آخر وكان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة.

وكان آخر ظهور لمارادونا نشره المتحدث باسمه، عندما كان محتجزًا في المستشفى.

وظهر مارادونا في الصورة المنشورة يوم 11 نوفمبر الجاري، يصافح طبيبه ليوبولد لوك في بوينس آيرس.

وغادر مارادونا المستشفى يوم الأربعاء قبل الماضي بعد نجاح عملية إزالة جلطة دموية من المخ.

وصرح الطبيب حينها بأن مارادونا "لديه إبراء ذمة موقع ويمكن أن يعود إلى المنزل".

أدخل مارادونا إلى المستشفى عدة مرات منذ اعتزال كرة القدم.



كاد أن يموت بسبب قصور القلب الناجم عن إدمان الكوكايين في عام 2000 وخضع لسنوات من إعادة التأهيل.