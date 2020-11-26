نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاؤل داخل الاتحاد المغربي بضم حدادي للأسود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى النجم الدولي منير الحدادي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية الإسباني تطمينات من إتحاد الكرة المغربي بشأن ضمه للأسود في المستقبل القريب.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد اعترض في وقت سابق على السماح لحدادي بتمثيل منتخب المغرب، بسبب تجاوزه السن القانوني المسموح به للاعبين مزدوجي الجنسيات لتمثيل منتخبات المنشأ.

وعلم الفجر الرياضي بوجود تواصل قوي بين وحيد خليلودزيش، مدرب المنتخب المغربي وحدادي في الوقت السابق، وهو الاتصال الذي تم قبل آخر مواجهتين أمام منتخب أفريقيا الوسطى، إذ طمأن وحيد لاعب إشبيلية عن اهتمام الأسود بضمه مستقبلا.