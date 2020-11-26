نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسطورة ريال مدريد أبرزهم وميدو جابر آخرهم.. نجوم تعرضوا للاختطاف في تاريخ كرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار اختفاء ميدو جابر نجم الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي من معسكر فريقه المقام بأحد فنادق التجمع الخامس أمس الأربعاء، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وأعلن معتز البطاوي المشرف العام على الكرة في نادي سيراميكا كليوباترا اختفاء ميدو جابر من معسكر الفريق بالتجمع الخامس في ظروف غامضة، حيث توجه اللاعب لتفعيل كارت الغرفة الخاص به، إذ بشخصين طلبا التصوير معه واصطحباه خارج الفندق قبل اختفائه تمامًا وانقطع الاتصال به.

اختفاء ميدو جابر بهذه الطريقة المريبة أعاد للأذهان حوادث اختطاف اللاعبين أوبعض أفراد أسرهم والتي وقعت في مختلف أنحاء العالم على مدار السنوات الماضية.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز حوادث الاختطاف في كرة القدم:-

- ألفريدو دي ستيفانو أسطورة الريال:

من أبرز حوادث الاختطاف في كرة القدم، قيام مجموعة من المسلحين باختطاف الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو أسطورة ريال مدريد عام 1963 وذلك خلال سفره مع الفريق الملكي إلى فنزويلا لخوض بعض المباريات التحضيرية للموسم الجديد حيث اقتادوه لمكان بعيد تحت تهديد السلاح، وذلك ليعرف العالم ما يعانيه الناس في فنزويلا، ضد حكومة رومولو بيتانكورت رئيس البلاد وقتها.

- "كويني" هداف برشلونة: قام مجموعة من المنتمين لنادي إسبانيول الإسباني، باختطاف نجم وهداف برشلونة السابق إنريكي كاسترو جونزاليس "كويني" في مارس 1981 من أمام منزله، وذلك لمنع البرسا من التتويج بلقب بطولة الدوري الإسباني لدعمهم لانفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا، وطلبوا فدية ضخمة لإطلاق سراحه.

- المدرب الأرجنتيني روبن رومانو:

تعرض المدرب الأرجنتيني روبن عمر رومانو للاختطاف من قبل مجهولين بعد تدريبات فريقه كروز أزول المكسيكي عام 2005، وذلك دون أسباب واضحة للخطف، حيث رجحت وسائل الإعلام وقتها أن يكون سبب اختطاف المدرب هو الطريقة الطبية التي يتبعها مع لاعبي الفريق وقتها، حيث ثبت تعاطي اثنين من اللاعبين للمنشطات وتم إيقافهم عن اللعب لمدة عام.

- مؤيد اللافي نجم ليبيا:

عندما نتحدث عن حوادث الخطف في كرة القدم لا يمكن أن نغفل اختطاف نجم منتخب ليبيا مؤيد اللافي عام 2017 على يد مجموعة من المسلحين أثناء عودته من تدريبات فريقه أهلي طرابلس، وطلب فدية لإطلاق سراحه، وانتهي الأمر سريعاً وعاد اللاعب لمنزله دون أي أذي.

- خطف 12 لاعبًا في فنزويلا:

تعرض 12 لاعبًا من فريق لوس مانيسيروس الكولومبي للاختطاف على أيدي 25 مسلحا في 11 أكتوبر عام 2009، وذلك عقب احدي مباريات كرة القدم التي جرت في فنزويلا، واستمروا محتجزين تحت جسر وتم العثور على جثث 11 منهم ملقاة في أماكن مختلفة حول مدينة فيرناندو فيو في الإقليم الذي يقع بالقرب من الحدود مع كولومبيا، بينما عثر على اللاعب الـ12 وكان لا يزال على قيد الحياة وأكدت وسائل الإعلام وقتها أن حرب العصابات الكولومبية السبب وراء هذا الحادث.

- مهاجم القوة الجوية العراقي:

تعرض غانم خضير نجم فريق القوة الجوية العراقي للاختطاف من جانب مجموعة من المسلحين في العاصمة العراقية بغداد في سبتمبر عام 2006، حيث اقتحموا منزل اللاعب العراقي واقتادوه إلى جهة مجهولة.

- نجم منتخب نيجيريا:

من حوادث الخطف الشهيرة في كرة القدم، تلك التي تعرض لها كريستيان أوبودو نجم منتخب نيجيريا، حيث تم اختطافه من قبل مجهولين بعد تعادل منتخب بلاده مع منتخب سيراليون في تصفيات كأس الأمم الإفريقية الحالية، وأطلقوا سراحه بعد ساعات من اختطافه.

وأكد اللاعب بعد عودته أن الخاطفين أبلغوه بأنهم خسروا أموالا كثيرة في المراهنة على عدم تسجيل نيجيريا في الشوط الثاني وهو ما لم يحدث مما دفعهم للانتقام من النسور الخضراء بخطف اللاعب، ونجح المنتخب النيجيري وقتها في تحويل تأخره برباعية لتعادل مثير 4-4.

- مهاجم أولمبياكوس اليوناني:

تعرض ألان بوليدو مهاجم المكسيك وأولمبياكوس اليوناني للاختطاف عام 2016 على يد أحد أقاربه الذي كان ينتمي لمنظمة إجرامية لتهريب المخدرات والخطف، وتم طلب فدية 325 ألف دولار لإطلاق سراحه، ولكن اللاعب تمكن من الحصول على هاتفه والاتصال بالشرطة التي قامت بتحريره من يد الخاطفين.