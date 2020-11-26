طاقم الحكام الإثيوبي يصل جيبوتي اليوم لقيادة مباراة المقاولون وارتا سولار بالكونفيدرالية

يصل اليوم الخميس طاقم حكام مباراة المقاولون العرب وارتا سولار بطل جيبوتي الى العاصمة الجيبوتية.

ويقود المباراة تحكيميا الإثيوبي ليما نيجيسي، ويعاونه تيميسين صامويل أتانجو وإيبيكال اليمايهو ديسالين، وحكم رابع بيروك كاساوين.

وتحظى مباراة المقاولون العرب وفريق ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة الكونفيدرالية الافريقية والتي ستقام الرابعة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة باهتمام كبير في العاصمة الجيبوتية على المستويين الجماهيري والرسمي.

وانهى فريق ارتا سولار معسكرا في رواندا خاض فيه مبارتين وديتين خسرهما قبل ان يعود الى جيبوتي استعدادا للمباراة.

ويقود فريق أرتا سولار الموريتاني أوماره ويضم بين صفوفه الكاميروني ألكسندر سونج لاعب برشلونة السابق الذي انضم مؤخرا في صفقة انتقال حر.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريبه الأول اليوم أمس في جيبوتي على ملعب جوليد الذي سيقام عليه لقاء الفريق أمام ارتا سولار بطل جيبوتي في دور التمهيدي للبطولة الكونفيدرالية والذي سيقام الرابعة عصر السبت المقبل.

وادى الفريق مرانه تحت الامطار في ظل استمرار هطولها حتى غدًا الجمعة.

وحرص الجهاز الفني على معاينة الملعب ذو النجيل الصناعي وشارك كل اللاعبين في المران الذي شهد تدريبات بدنية وبعض الجمل الفنية.

وتضم البعثة 34 فردا من بينهم 21 لاعبا اختارهم عماد النحاس المدير الفني ويضم الجهاز الفني علاء عبد الغني المدرب العام ورامي ربيع ومحمد فتحي مدرب الحراس واحمد زهران ورامي عادل وعبد الرحمن عيسى مدرب الاحمال والجهاز الاداري مجدي محمد علي وحسين عبد الغني والجهاز الطبي برئاسة الدكتور وائل نبيل واخصائي التأهيل محمد صبحي وفتحي علي.

وضمت قائمة اللاعبين محمود ابو السعود وامير عابد ومحمد سمير وابراهيم صلاح وعبد الرحمن خالد جبنة و فادي نجاح وحسن الشامي وعبد الرحمن فاروق واحمد عبد العزيز زيزو ويوسف الجوهري وحسن شاهين واحمد داودا واحمد عربي ومحمد مجلي واحمد شيمي وفاروقا نور الدين وعبد اللهياسين ومحمد عصام ووسيم نغموشي وسيف الدين الجزيري ويوسف حسن

ونجحت مساعي الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس في الحصول على الموافقات للتدريب على ملعب المباراة حيث تواصل رامي ربيع مدرب الفريق الذي سبق البعثة الى جيبوتي مع وفد السفارة المصرية حيث يتواجد محمد حسين مساعد السفير محمد مصطفى عرفي على اتصال دائم بالبعثة وتم الاتفاق على خوض تدريبات الفريق الثلاثة على الملعب.

ووصلت البعثة في السادسة مساء امس بعد رحلة طيران شاقة استغرقت 14 بدأت في الثانية صباح أمس وتخللها 8 ساعات ترانزيت في مطار أديس أبابا.

وكان في استقبال البعثة امس وفد من السفارة ورامي ربيع مدرب الفريق الذي سبق البعثة ونجح في التاكيد على تدريب الفريق على ملعب المباراة 3 تدريبات.

ويترأس المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، بعثة الفريق المسافرة لجيبوتي بعد قرار مجلس إدارة النادي بإسناد مهمة رئاسة البعثة لرئيس النادي.