قراءة تونسية للقاء الزمالك والأهلي.. جمال الحاجي: الذكاء التكتيكي يحسم لقب دورى الأبطال

سلط الدكتور جمال الحاجي المدرب التونسي والخبير الكروى الضوء على مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والأهلي المقرر إقامتها مساء غد الجمعة.

وتساءل الدكتور جمال الحاجي فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج": "كيف سيتصرف البرتغالى جيمي باتشيكو مدرب الزمالك أمام غيابات الفريق المتمثلة في عبد الله جمعة بعد إصابته بفيروس كورونا ومحمد عبد الشافي على الجهة اليسرى، وهل سيؤثر ذلك في الفكر الانتصاري الذي ميز الزمالك في رهاناته الأخيرة؟".

تابع: ربما يكون لاعب الوسط إسلام جابر هو الورقة التي سيعتمدها في الرواق الأيسر، كما تأكدت إصابة محمود حمدي الونش ويوسف إبراهيم أوباما بفيروس كورونا، وفقا لنتائج آخر مسحة خضع لها لاعبو الزمالك.

أضاف: من جانبه ستشهد كتيبة الأهلي غيابات متمثلة في وليد سليمان وصالح جمعة والمالي اليو ديانج بعد الإصابة بكورونا وهو ما سيؤثر دون شك على اختيارات موتسيماني التكتيكية.. فكيف سيتصرف إذن المدربون أمام هذه اللخبطة وكيف سيحافظ كل مدرب على نقاط توازن فريقه؟!.

استطرد: من جهة أخرى وإذا ما رجعنا إلى مباراتي النصف النهائي نجد أن كلا الفريقين ابانا على قوة هجومية كبيرة. الأهلي سجل 5 أهداف كاملة أمام الوداد بينما سجل الزمالك رباعية في شباك الرجاء. هذا المعطى سيكون من بين عناصر الحسم لكن الأهم من ذلك هو كيف سيتمكن كل مدرب من شل حركة مهاجمي الفريق المنافس.

وقال أيضا: وهذا يجرنا مباشرة إلى الحديث على أهمية الحلول التي سيوفرها كل فريق في منطقتي الوسط والدفاع والتي حسب رأيى ستكون المفاتيح الرئيسية للنجاح.

في هذا السياق سيؤثر غياب لاعب المحور الدولي المتألق محمود حمدي الونش كثيرا على دفاعات الزمالك إلى جانب الجهة اليسرى التي تؤرق المدرب فهل سيجد باتشيكو الحلول الناجحة والأهم من ذلك هل سينجح في الحد من خطورة مهاجمي الأهلي. ولتخفيف العبء على مدافعيه سيكون على باتشيكو تعزيز منطقة الوسط لإعطاء التوازن المطلوب والتغطية الضرورية.

ولفت إلى أنه ربما وجود الخبيرين طارق حامد والفرجاني ساسي سيعطيان الحلول الكفيلة. في المقابل سيحاول الأهلي مباغته دفاع الزمالك خاصة على الجهة اليسرى بفضل سرعة حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة المتألق دوليا بتسجيله مع منتخب الفراعنة في آخر مبارياته أمام منتخب توجو. لكن على موتسيماني مدرب الأهلي أن يجد الحلول لتأمين الواجبات الدفاعية للفريق للحد من خطورة أشرف بن شرقي ومصطفى محمد.

وأوضح أنه كما يبدو للجميع فإن نقاط قوة كل فريق مكشوفة لمنافسه ومن هذا المنطلق سيلعب الذكاء التكتيكي لكل مدرب إلى جانب التصرف المناسب في مجريات المباراة دورا مهما في حسم المباراة التي ستلعب في شوط واحد ولئن حسم الزمالك مثل هذه المباريات فان الأهلي يعي ذلك جيدا وسيتعامل مع هذا المعطى بطريقة مختلفة.

اختتم حديثه قائلا: وحسب رأيى سيمر تتويج كل فريق من خلال الخطط التي سيوفرها كل مدرب لتغطية الغيابات المؤثرة في كل فريق الى جانب القدرة على إيجاد الحلول الملائمة لتوفير التوازن بين الخطوط الثلاثة.