"فرعية القاهرة" تكرم الحكام الدوليين والجدد بأحد فنادق القاهرة

قرّرت لجنة الحكام الفرعية التابعة لمنطقة القاهرة لكرة القدم برئاسة توفيق السيد، إقامة حفل تكريم لقضاة الملاعب التابعين إليها من العناصر الدولية والجدد خلال الأيام القليلة.

ويقام حفل التكريم بالتنسيق مع الحكم الدولى ابراهيم نور الدين رئيس جمعية حكام القاهرة بأحد فنادق القاهرة.

وسبق أن أعلنت اللجنة الفرعية للحكام التابعة الى منطقة القاهرة عن اجراء اختبارات الكوبر لحكام الدرجة الثانية والجدد والمحكمات البنات التابعين إليها على ملعب جهاز الرياضة العسكري في نادى طلائع الجيش.

كما خضع أيضًا 50 حكمًا مساعدًا من الدرجة الأولى على مستوى الجمهورية للاختبارات فى كورس تقنية الفيديو المعروفة بvar فى إطار الدفع بهم للمشاركة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الموسم الجديد.

وأسفرت نتائج كورس تقنية الفيديو المعروفة ب var عن نجاح ٢٤ حكما للساحة من إجمالي 60 عنصرا تحكيمية خضعوا للاختبارات استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم الجديد.

وأقامت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد كورسا تدريبيا لحكام الساحة والمساعدين للتدريب على تقنية الفيديو فى فندق تريموف بالقاهرة.

وانطلق معسكر حكام ال var فى أحد فنادق القاهرة تحت إشراف لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج مدير اللجنة.

يذكر أن لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة استعانت لجنة الحكام بعصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام السابق وعضو لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لمنح الحكام تدريبات نظرية على تقنية الفيديو المعروفة بـ VAR.

وتضمنت المحاضرات التى ألقاها عصام عبد الفتاح آخر التعديلات التى أقرها الاتحاد الدولى على قانون اللعبة ثم اختبار التسلل فيديو تيست والتعريف بتطبيق تقنية حكم الفيديو var.

وسبق للجنة الحكام منح الحكام المساعدين تدريبات نظرية قبل الاختبارات فى التدريبات العملية للحصول على رخصة تقنية الفيديو المعروفة بـ VAR.

وشهد معسكر الحكام الذى أقيم فى وقت سابق إجراء لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد دورات تدريبية ومحاضرات مع مراعاة الإجراءات الطبية والتباعد بين الحكام، ثم محاضرة في التعديلات الجديدة، ثم اختبار التسلل بالفيديو تيست.

كما قام جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق فى الدورى المحلي بعدم إدراج الحكام المساعدين فى التدريبات النظرية أو العملية فى المعسكرات التى أقيمت للحصول على رخصة تقنية الفيديو المعروفة بمسمى الـ VAR وأقيمت مباريات الدورى هذا الموسم بحكام الصافرة ولم تتم الاستعانة بأى حكم مساعد فى غرفة تقنية الفيديو لعدم حصولهم على الرخصة التدريبية.

ولم يحصل من الحكام المساعدين على الرخصة التدريبية الـ VAR سوى محمود أبوالرجال الحكم الدولى المساعد وذلك لدى تواجده فى إحدى البطولات الدولية خارج البلاد.