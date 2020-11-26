هبد.. شوبير يسخر من احتجاج الزمالك علي تذاكر نهائي القرن

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي:" الاجتماعي الأمني اسفر عن حضور نحو 2000 مشجع للمباراة، وتم توزيع التذاكر كالتالي، الزمالك 25 تذكره ومثلهم للأهلي، و1500 لوزارة الرياضية، و 250 تذكرة للاتحاد الأفريقي ومثلهم لـ اتحاد الكرة.
وتابع:" الزمالك هبد بيان احتجاجا على طريقة توزيع التذاكر، وذكر أن محمد فضل أقحم اللجنة الخماسية في تنظيم المباراة، وأستولى عن تذاكر الكاف، وأن حضوره غير قانوني".
وأشار شوبير:" الزمالك ذكر في بيانه أن اتحاد الكرة غير موجود وهذا شيئ غير مفهوم، من الذي ينظم المسابقات، ويعلن نتيجة المسحات، هل مركز شباب أمام اتحاد الكرة!".
وواصل:" الزمالك وسبق وأن دفع غرامة كبيرة، بسبب عدم إرسال دعوات للاتحاد الأفريقي".
وأشار:" الكاف رد بيان " هبد" أيضا، وقال أن المباراة لن تقام بدون حضور الجماهير، ولكن يكون هناك أي دعوات.
يذكر أن مسحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" أثبتت أمس، الأربعاء، إصابة صالح جمعة ووليد سليمان وأليو ديانج من الأهلي بفيروس كورونا، ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة ويوسف أوباما من الزمالك.
ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والأهلي بدون حضور الجماهير، وفقا لقرار الكاف، بسبب فيروس كورونا.
وتأهل الزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الرجاء المغربي 4 - 1، بينما صعد الأهلي بعد تغلبه على الوداد البيضاوي 4 - 1.
وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي سيلتقي فيها الأهلي مع الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ويعد الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 8 ألقاب، ويليه الزمالك بـ 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.
ويعد المغربي رضوان جيد الأقرب لقيادة نهائي القرن بين الزمالك والأهلي، حسبما أشارت تقارير صحفية مغربية.
ويعد رضوان جيد وش السعد على الأهلي والزمالك، حيث أدار 3 مباريات سابقة للأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا فاز بهم الأحمر جميعا، بينما أدار لقاء وحيدًا للزمالك، كان أمام الترجي التونسي في ربع نهائي دوري الأبطال الموسم الحالي، وفاز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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