هبد.. شوبير يسخر من احتجاج الزمالك علي تذاكر نهائي القرن

سخر الإعلامي أحمد شوبير، من تقدم نادي الزمالك باحتجاج إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف"، بسبب توزيع دعوات لقاء القمة أمام الأهلي المقرر لها، غدا، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا " نهائي القرن".

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي:" الاجتماعي الأمني اسفر عن حضور نحو 2000 مشجع للمباراة، وتم توزيع التذاكر كالتالي، الزمالك 25 تذكره ومثلهم للأهلي، و1500 لوزارة الرياضية، و 250 تذكرة للاتحاد الأفريقي ومثلهم لـ اتحاد الكرة.

وتابع:" الزمالك هبد بيان احتجاجا على طريقة توزيع التذاكر، وذكر أن محمد فضل أقحم اللجنة الخماسية في تنظيم المباراة، وأستولى عن تذاكر الكاف، وأن حضوره غير قانوني".

وأشار شوبير:" الزمالك ذكر في بيانه أن اتحاد الكرة غير موجود وهذا شيئ غير مفهوم، من الذي ينظم المسابقات، ويعلن نتيجة المسحات، هل مركز شباب أمام اتحاد الكرة!".

وواصل:" الزمالك وسبق وأن دفع غرامة كبيرة، بسبب عدم إرسال دعوات للاتحاد الأفريقي".

وأشار:" الكاف رد بيان " هبد" أيضا، وقال أن المباراة لن تقام بدون حضور الجماهير، ولكن يكون هناك أي دعوات.