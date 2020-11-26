نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تير شتيجن يعود للتوهج بإنجاز خاص مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس وصول الألماني مارك أندريه تيرشتيجن حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم إلى رقم مميز في مسيرته مع البلوجرانا.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، وصل تير شتيجن إلى 100 مباراة بشباك نظيفة في مسيرته مع الفريق الكتالوني، في لقاء دينامو كييف الأوكراني، مساء الثلاثاء.

وقالت الصحيفة إن مباراة دينامو كييف كانت ذات طابع خاص لتير شتيجن، حيث حمل شارة قيادة البارسا للمرة الثالثة في مسيرته، بعد مباراتين سابقتين ضد سيلتا فيجو وهويسكا.

وجاء وصول تير شتيجن للمباراة رقم 100 بشباك نظيفة من أصل 240 لقاء خاضه مع برشلونة، بمعدل 41% من مشاركاته.