نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يقترب من ضم كريم طارق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقترب كريم طارق لاعب بتروجت من الإنضمام الى صفوف الإسماعيلي خلال الموسم المقبل مقابل 8 مليون جنيه بعد أن وافق اللاعب على التوقيع على عقد لمدة خمس سنوات.

ورفض اللاعب عدد من العروض المحلية خلال الأيام الماضية، رغبة منه في الانضمام للدراويش بالموسم الجديد، خاصة مع استعداد برازيل العرب لتقديم موسم كبير ومختلف تمامًا عن الذي مضى.

ولعب كريم في صفوف طلائع الجيش بالموسم الماضي، معارًا من النادي البترولي الناشط بدوري القسم الثاني بعد هبوطه في الموسم قبل الماضي.

وتألق اللاعب بشكل مُلفت لينضم إلى صفوف منتخب مصر الأول، ويحظى باهتمام ومتابعة من لجنة التعاقدات بالنادي الإسماعيلي والتي بدورها أوصت بضرورة التعاقد مع اللاعب الذي يستطيع اللعب في كل مراكز الهجوم.

وسجل كريم طارق 7 أهداف مع طلائع الجيش هذا الموسم في الدوري المصري من 27 مباراة خاضهم مع الفريق.