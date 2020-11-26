بعد تشريح جثته.. الكشف عن سبب وفاة مارادونا

كشف تقرير أرجنتيني، اليوم، الخميس، عن سبب وفاة الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، الذي رحل عن عالمنا، أمس، الأربعاء، عن عمر يناهز 60 عاما.

وذكرت قناة " TN" الأرجنتينة، أن دييجو مارادونا توفي، بسبب إصابته بقصور حاد في القلب.

وأضافة القناة، أن مارداونا أصيب بأزمة رئوية حادة بسبب فشل القلب في إزالة السائل من الدورة الدموية بالرئة، أو بسبب ضررا مباشرا في لحمة الرئة.

كانت الرئاسة الأرجنتينية، أصدرت بيانا رسميا، منذ قليل، أكدت فيه وصول جثمان مارداونا إلى القصر الرئاسي في بوينتس إيرس، استعداد لبدء مراسم جنازته.