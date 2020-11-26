248 هدفًا خلال منافسات الجولات الأربع الماضية من دوري الوزارات الأول

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والاتحاد الرياضي العام للعاملين بالدولة ، عن مجموعة من الإحصائيات لدوري الوزارات في خماسي كرة القدم للرجال خلال منافسات الجولات الأربع الماضية ، لعدد (23) وزارة وديوان عام مجلس الوزراء ، والتي تستمر حتي 30 نوفمبر الجاري ، بالمركز الأوليمبي بالمعادي ، مع إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا للأكواد الصادرة من الوزارة .

شهدت المنافسات حتي الجولة الرابعة ، تسجيل 248 هدفًا خلال 48 مباراة ، حيث حسمت نتيجة التعادل مباراتين فقط والفوز في 46 مباراة .

جاء اليوم الثاني الأعلى في المعدل التهديفي ب 73 هدفا يليه اليوم الثالث ب62 هدفا والأول ب59 هدفا والرابع ب54 هدفا .

يهدف الدوري إلي التشبيك بين الوزارات و تحفيز أكبر عدد من العاملين بالجهاز الإداري علي ممارسة الرياضة اليومية وتغيير نمط حياة المشاركين وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتحسين الحالة المزاجية للمشاركين وتحسين الصحة العامة لهم .

ويشارك بدوري الوزارات الذي يقام لأول مرة وبرعاية رئيس مجلس الوزراء (23) وزارة بالإضافة إلي ديوان عام مجلس الوزراء في لعبتي خماسي كرة القدم رجال وتنس طاولة سيدات ، بمشاركة 510 مشاركين ومشاركة من 34 فريقا لكل لعبة بواقع 15 مشارك ومشاركة من كل وزارة منها (8) لاعبين بالإحتياطي وإداري ومدرب لخماسي القدم و(3) لاعبات وإداري ومدرب لتنس الطاولة .

في سياق آخر كد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مباراة الأهلي والزمالك فى نهائي دورى أبطال أفريقيا ستقام على استاد القاهرة بدون حضور جماهير بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة لمواجهة فيروس كورونا،

وأضاف صبحي خلال ندوة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومبادرة " مصر أولا .. لا للتعصب" ان المباراة ستكون في كل بيت مصري ومتاحة، ولن يكون هناك حظر للمقاهي وقت مباراة الأهلي والزمالك، لاننا قادرون على تنظيم كل شئ، كأس العالم وأغلب بطولات العالم الرياضية، وسيوجد في العاصمة الإدارية أحدث استاد وكل المقومات متواجدة".

وقال الدكتور أشرف صبحي : "نستطيع تنظيم بطولة أفريقيا غدا ونتقدم لتنظيم بطولة كأس العالم والحديث عن ذلك ليس أحلام وإنما من واقع مؤشرات وبيانات، فلدينا الطرق والخبرات في الجامعات والفنادق على اعلى مستوى وشبكات التواصل على ممتازة، وبهذه المؤشرات نظمنا اكبر وافضل دورة افريقية على الاطلاق عام 2019، وأبهرنا العالم، واستضافة الأحداث الرياضية رسالة استقواء من الدولة للجميع ولدينا 6 استادات و11 استاد تدريبي ولدينا خبرات كبيرة والبطولة لقيت مشاهدة من 2 مليار على مستوى الجامعة، كما ننظم بطولة العالم لكرة اليد ومصر ستمتلك 4 صالات على أعلى ما يمكن".