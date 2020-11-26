نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يدعم الأهلي قبل نهائي القرن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، متواجد في معسكر الفريق الأحمر، قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك غدا الجمعة.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر:" الخطيب يدعم لاعبي الأهلي بكل قوة للظفر باللقب الإفريقي، والأهلي لا يعلن عن المكافآت الخاصة باللاعبين لوسائل الإعلام".

وأضاف: "الزمالك وعد كل لاعب بالحصول على مليون جنيه في حالة تحقيق اللقب".

وواصل: "المنافسة بين لاعبي الأهلي والزمالك داخل الملعب في إطار الروح الرياضية، والمباراة ليست حرب، بل كرة القدم منافسة شريفة بين الطرفين".