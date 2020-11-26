اليوم.. برج القاهرة يضيء برسالة "مصر أولا.. لا للتعصب"

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في السابعة من مساء اليوم إضاءة برج القاهرة برسالة إلى جماهير الرياضة المصرية بعبارة "مصر أولًا لا للتعصب"، كرسالة توعية للجماهير الكروية بنبذ التعصب، وإعلاء قيم المحبة، والروح الرياضية، تزامنًا مع مباراة فريقي الأهلي والزمالك في ختام بطولة دوري أبطال إفريقيا في إستاد القاهرة الدولي.
يأتي ذلك في إطار مبادرة "مصر أولًا.. لا للتعصب" التي أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ لتطبيق الضوابط التي تحفظ للرياضة رسالتها، ونشر القيم الإيجابية، وإعلاء الروح الرياضية بين الجماهير المصرية، من خلال تنفيذ مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي يتم تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية.
ويسبق إضاءة برج القاهرة بعنوان مبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب"، عقد مؤتمر صحفي بمقر البرج، بحضور طارق راشد رئيس نادي وادي دجلة، للإعلان عن تفاصيل المبادرة، وآليات تنفيذها، وتوجيه رسالة عامة إلى الجماهير المصرية قبل مباراة الزمالك والأهلي.
في سياق آخر أكد الدكتور أشرف صبحي أن مباراة الأهلي والزمالك فى نهائي دورى أبطال أفريقيا ستقام على استاد القاهرة بدون حضور جماهير بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة لمواجهة فيروس كورونا،
وأضاف صبحي خلال ندوة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومبادرة " مصر أولا .. لا للتعصب" ان المباراة ستكون في كل بيت مصري ومتاحة، ولن يكون هناك حظر للمقاهي وقت مباراة الأهلي والزمالك، لاننا قادرون على تنظيم كل شئ، كأس العالم وأغلب بطولات العالم الرياضية، وسيوجد في العاصمة الإدارية أحدث استاد وكل المقومات متواجدة".
وقال الدكتور أشرف صبحي : "نستطيع تنظيم بطولة أفريقيا غدا ونتقدم لتنظيم بطولة كأس العالم والحديث عن ذلك ليس أحلام وإنما من واقع مؤشرات وبيانات، فلدينا الطرق والخبرات في الجامعات والفنادق على اعلى مستوى وشبكات التواصل على ممتازة، وبهذه المؤشرات نظمنا اكبر وافضل دورة افريقية على الاطلاق عام 2019، وأبهرنا العالم، واستضافة الاحداث الرياضية رسالة استقواء من الدولة للجميع ولدينا 6 استادات و11 استادا تدريبيا ولدينا خبرات كبيرة والبطولة لقيت مشاهدة من 2 مليار على مستوى الجامعة، كما ننظم بطولة العالم لكرة اليد ومصر ستمتلك 4 صالات على أعلى ما يمكن".
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