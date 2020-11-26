فى ثلاث ألعاب.. أول بطولة عربية في الرياضات الإلكترونية عبر الإنترنت

وافقت جامعة الدول العربية على تنظيم البطولة العربية الأولى في الرياضات الإلكترونية عبر الإنترنت، باعتماد ورعاية ودعم من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الذى قام بمخاطبة وزارات الشباب والرياضة في الدول العربية مباشرة لدعوتها بالمشاركة.
وقد تحدد بدء فعاليات التسجيل للاعبين والفرق المشاركة يوم ٢٧ من الشهر الجارى، والتى تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.
ويقول شريف عبد الباقى، رئيس الاتحاد المصرى ونائب رئيس الاتحاد العربى، إن البطولة التى يتولي تنظيمها برعاية الاتحاد العربى الألعاب الإلكترونية برئاسة الأمير فيصل بن بندر بن سلطان ال سعود سوف تتضمن فيفا ٢٠ وفورتنايت ولييج اوف ليجند.
ويبلغ مجموع الجوائز 5000 دولار في كل لعبة بإجمالي 15000 دولار.
ونظرا لظروف بعض الدول الحريصة على المشاركة فى أول بطولة عربية، فقد تم تفهم هذا المطلب التاريخى من جانب اللجنة المشرفة على البطولة بأن يتم تنظيم بطولات ثنائية بين فرق الدول الثمانية التى أنهت إجراء مشاركتها وهى مصر والسعودية والأردن والكويت وليبيا وسلطنة عمان واليمن وفلسطين.
ويقوم حاليا الاتحاد العربى بتذليل مشاركة باقى الاتحادات مع إدارة الجامعة العربية المعنية بالأمر، وإنهاء الإجراءات المطلوبة مع وزارات الشباب والرياضة بتلك الدول.
في سياق آخر، أكد الدكتور أشرف صبحي أن مباراة الأهلي والزمالك فى نهائي دورى أبطال أفريقيا ستقام على استاد القاهرة بدون حضور جماهير بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
وقال صبحي، خلال ندوة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب"، إن "المباراة ستكون في كل بيت مصري ومتاحة، ولن يكون هناك حظر للمقاهي وقت مباراة الأهلي والزمالك، لأننا قادرون على تنظيم كل شيء، كأس العالم وأغلب بطولات العالم الرياضية، وسيوجد في العاصمة الإدارية أحدث استاد وكل المقومات متواجدة".
وأضاف: "نستطيع تنظيم بطولة أفريقيا غدا ونتقدم لتنظيم بطولة كأس العالم والحديث عن ذلك ليس أحلاما وإنما من واقع مؤشرات وبيانات، فلدينا الطرق والخبرات في الجامعات والفنادق على اعلى مستوى وشبكات التواصل على ممتازة، وبهذه المؤشرات نظمنا أكبر وأفضل دورة أفريقية على الإطلاق عام 2019، وأبهرنا العالم، واستضافة الأحداث الرياضية رسالة استقواء من الدولة للجميع ولدينا 6 استادات و11 استادا تدريبيا ولدينا خبرات كبيرة والبطولة لقيت مشاهدة من 2 مليار على مستوى الجامعة، كما ننظم بطولة العالم لكرة اليد ومصر ستمتلك 4 صالات على أعلى ما يمكن".
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