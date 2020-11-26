عمرو الجندي: تعلمنا من أخطاء الماضي ومنتخب مصر قادر على استعادة بريقه أفريقيا

قال عمرو الجندي، لاعب المنتخب المصرى لكرة السلة، قبل انطلاق أولى مواجهات المنتخب غدا، الجمعة، في تصفيات المنطقة الخامسة لبطولة أفريقيا المقامة على صالة الاتحاد السكندري، إن الجميع أصبح في حالة تركيز كاملة، خاصة بعد المعسكر المغلق الذي نجح خلاله الجهاز الفني بقيادة كابتن أحمد مرعي في خلق التجانس بين اللاعبين على الرغم من إلغاء معسكر صربيا وعدم خوض مباريات ودية خلال الفترة السابقة.

وأكد نجم منتخبنا الوطني ولاعب النادي الأهلي أن منتخب الفراعنة يضم ثلاثة أجيال مختلفة، خاصة مع النزول بمعدل الأعمار ضمن خطة المدير الفني لبناء منتخب وطني قوي يستعيد مكانته ورونقه على مستوى كرة السلة الأفريقية على مدار السنوات المقبلة.

وأضاف عمر الجندي: "هدفنا بعيد وهو حلم الوصول إلى كأس العالم ٢٠٢٣ ومن قبله التأهل إلى بطولة أفريقيا بروندا ٢٠٢١".



وعلق على مستويات المنتخبات التي يواجهها منتخبنا في المجموعة قائلا: "نحترم جميع المنتخبات وتعلمنا من أخطاء الماضي من خلال مواجهات تصفيات كأس العالم الأخيرة، وسنخوض جميع المباريات بكل قوة وحماس وجدية مهما كان اسم المنتخب الذي سنواجه سنعتبره هو أقوى منتخب في العالم بغرض تحقيق الفوز في جميع اللقاءات".



ويستعد منتخب مصر تحت قيادة أحمد مرعي، المدير الفني لتصفيات المنطقة الخامسة لبطولة أفريقيا، والتي تقام في الإسكندرية من 27 لـ 29 نوفمبر، والتي يتواجد فيها المنتخب المصري في مجموعة واحدة مع المغرب وأوغندا ومنتخب الرأس الأخضر.