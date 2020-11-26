أفريقيا بطولتي المفضلة.. أشرف بن شرقي يتحدى الأهلي قبل نهائي القرن

أكد النجم المغربي أشرف بن شرقي نجم فريق الزمالك، أن يعشق التحديات أمام الفرق الكبيرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي، غدا، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا "نهائي القرن".

وقال أشرف بن شرقي في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم " فيفا":" أفريقيا هي بطولتي المفضلة، لأنني أحب أظهر فيها جميع إمكانياتي الحقيقية".

وواصل أشرف بن شرقي:" مباراة الأهلي صعبة للغاية وكل شيئ ممكن حدوثه، لكنني أعشق التحديات أمام الفرق الكبيرة، وأريد بالتأكيد الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا".

وعن بداية مسيرته مع كرة القدم، قال بن شرقي، لعبت موسم ونصف مع الوداد وتوجت معه بدوري أبطال أفريقيا والدوري المغربي، ثم خضت تجربة جيدة مع الهلال السعودي، كما حققت حلمي بالاحتراف في أوروبا من خلال نادي نيس".