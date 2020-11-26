خاص | جاريدو: شيء وحيد يفصل الأهلي عن التتويج باللقب الأفريقي

أكد الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني السابق للنادي الأهلي أن التوفيق هو الشيء الوحيد الذي يفصل الأحمر عن التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.
وقال جاريدو في تصريحات خاصة عبر دوت الخليج: "مباريات النهائي تتسم دائمًا بصعوبة المواجهات بسبب رغبة كل من الطرفين في التتويج بها".
وتابع: "النادي الأهلي يضم لاعبين ذو مستوى عال بالتأكيد لذلك وصلوا إلى ذلك الدور".
واختتم: "أتمنى لهم التوفيق في مباراة النهائي، فهو الشيء الذي يحسم تتويج الفريق بالبطولة الإفريقية".
ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي نظيره نادي الزمالك غدا الجمعة، في إطار نهائي دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة.
كانت مسحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أثبتت أمس الأربعاء، إصابة محمود حمدي الونش وعبد الله جمعة ويوسف أوباما من الزمالك بفيروس كورونا، وصالح جمعة ووليد سليمان وأليو ديانج من الأهلي.
وباتت قائمة الأهلي تضم 19 لاعبًا فقط بينهم 3 حراس مرمى وهم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشه وجونيور اجايي وحسين الشحات وأحمد الشيخ وجيرالدو واليو بادجي ومروان محسن وسوف ينضم لهم خلال ساعات محمود عبدالمنعم كهربا.
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك:
في حراسة المرمى محمد الشناوي وأمامه محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول الذي انتظم في المعسكر الأحمر أمس، ومعهم حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وجونيور أجايي ومروان محسن.
يذكر أن نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، سيقام بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
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