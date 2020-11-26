الأرجنتين تودع مارادونا بالدموع

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أحمد جودة - القاهرة - ودع الشعب الأرجنتيني اليوم الخميس أبنهم الأكثر تأثيراً في البلاد أسطورة كرة القدم دييجو أرماندو مارادونا حيث سيسجى جثمانه الذي توفي في منزله عن 60 عاما، إثر أزمة قلبية أمس الأربعاء، في قصر كاسا روسادا الرئاسي من يوم الخميس حتى السبت المقبل.

وينتظر أن تلقي جموع غفيرة نظرة الوداع على نعشه خلال 3 أيام في إطار الحداد الوطني التي أعلنه رئيس البلاد ألبرتو فرنانديز.

وقال مرسوم الحداد الرسمي، إن مهارة مارادونا الكروية "التي لا تضاهيها مهارة حولته إلى واحد من أشهر الشخصيات في العالم، إذ طبقت شهرته الآفاق وحظي باعتراف الجميع بأنه أفضل لاعب في العالم".