نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميلان يعاقب أرتورو فيدال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنوي إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي توقيع عقوبة على لاعب الفريق التشيلي أرتورو فيدال وذلك بعد أن حصل على بطاقة حمراء ضد ريال مدريد أمس الأربعاء لحساب مباريات الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وتلقى فيدال بطاقة حمراء في الدقيقة 33 من الشوط الأول، عندما كان إنتر متأخرًا في النتيجة بهدف دون رد، قبل أن يخسر بنتيجة 2-0.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن إنتر سيوقع عقوبة مالية كبيرة على فيدال بعدما تسبب في وضع الفريق في موقف صعب ضد ريال مدريد.