نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر ريان يتوقع تشكيل الأهلي في نهائي القرن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقع ياسر ريان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تشكيلة المارد الأحمر التي ستخوض نهائي القرن ضد الزمالك يوم غداً الجمعة.

وقال ريان في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت اليوم الخميس أن تشكيلة الأهلي ستكون على النحو التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : علي معلول ، أيمن أشرف ، ياسر إبراهيم ، محمد هاني.

خط الوسط : حمدي فتحي ، السولية ، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم : جونيور أجاي ، حسين الشحات ، مروان محسن.

وتحدث ريان عن حالة نجله لاعب الأهلي، أحمد ياسر، بعد إصابته بكورونا، فقال: "حالته تتحسن بشكل كبير، واقترب من التعافي".