أخبار الرياضة.. سر إخفاء الأهلي إصابة ديانج بفيروس كورونا.. شوبير يسخر من احتجاج الزمالك.. والكشف عن سبب وفاة مارادونا

ننشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

كشف الإعلامي أحمد شوبير سر عدم إعلان الأهلي إصابة أليو ديانج لاعب وسط الفريق بفيروس كورونا، خلال الأيام الماضية.

سخر الإعلامي أحمد شوبير، من تقدم نادي الزمالك باحتجاج إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف"، بسبب توزيع دعوات لقاء القمة أمام الأهلي المقرر لها، غدا، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا " نهائي القرن".

وصل جثمان دييجو أرماندو مارادونا منذ قليل إلى القصر الرئاسي في بوينس آيرس بالأرجنتين، استعدادا لتشييع جنازته.

كشف تقرير أرجنتيني، اليوم، الخميس، عن سبب وفاة الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، الذي رحل عن عالمنا، أمس، الأربعاء، عن عمر يناهز 60 عاما.

نجح جنوب الأفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في احتواء حالة الارتباك التي سيطرت على معسكر الفريق الأحمر قبل ساعات من مواجهة الزمالك المقرر لها مساء غد في نهائي دوري أبطال افريقيا بإستاد القاهرة.

حالة من الترقب تسيطر على الشارع الإسمعلاوي بشكل مفاجئ، قبل الإعلان عن الصفقات الجديدة التي يبرمها مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم الكروي الجديد والمقرر له مطلع ديسمبر المقبل.

أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، اقتراب ناديه من عقد صفقة تبادلية مع ناد عريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كشف طارق العشري المدير الفني لفريق طلائع الجيش حقيقة طلبه التعاقد مع ميدو جابر لاعب سيراميكا كليوباترا كما تردد في الساعات الماضية.

يرى أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن الغيابات المعلن عنها في نادي الزمالك بسبب فيروس كورونا، ستؤثر كثيرا على الفريق في نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد غريمه الأهلي.

أكد جورفان فييرا المدير الفني السابق لنادي الزمالك أن مباراة الأهلي ستكون تكتيكية من الدرجة الأولى. مشيرًا إلى أن المغربي أشرف بن شرقي أفضل لاعب بالزمالك.