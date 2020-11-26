حرص عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على توجيه تعليمات خاصة لمحمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأبيض، الذي سيشارك بصورة أساسية في مباراة الأهلي المقرر لها مساء غد الجمعة في نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام بإستاد القاهرة الدولي.
وطالب مدرب الحراس بالقلعة البيضاء، أبو جبل، التركيز في اللقاء والتفاهم مع المدافعين خلال المباراة.
كما حذر مدرب الحراس أبو جبل من خطورة مهاجمي الفريق الأحمر.
وكان أبو جبل تلقى نبأ حزينا بوفاة جدته قبل المباراة بيومين، وتمسك اللاعب بخوض المباراة المرتقبة أمام الفريق الأحمر.
وفي سياق متصل قرر البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق إلقاء محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين قبل التحرك إلى استاد القاهرة لخوض مباراة القمة الأفريقية أمام الأهلي المقرر لها في التاسعة مساء غد الجمعة.
وسيشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية خلال المحاضرة ونقاط القوة والضعف بالفريق المنافس لاستغلالها في المباراة.
يذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو يدرس الدفع بإسلام جابر في مركز الظهير الأيسر خلال مباراة الأهلي المقبلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها الجمعة المقبلة.
يأتي هذا بعد إصابة عبد الله جمعة الظهير الأيسر بفيروس كورونا المستجد.
وكانت مسحة الكاف، كشفت أمس، الأربعاء، عن إيجابية عينة ثلاثي الزمالك يوسف أوباما وعبد الله جمعة ومحمود الونش.
ويعاني الزمالك من أزمة في مركز الظهير الأيسر خلال الفترة الحالية بسبب إصابة محمد عبد الشافي بكسر في الترقوة، قبل أن يخسر الفريق جهود عبد الله جمعة بسبب الإصابة بفيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نهائي القرن.. تعليمات خاصة لـ أبو جبل قبل موقعة الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.