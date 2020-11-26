الرياضة

نهائي القرن.. تعليمات خاصة لـ أبو جبل قبل موقعة الأهلي

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حرص عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على توجيه تعليمات خاصة لمحمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأبيض، الذي سيشارك بصورة أساسية في مباراة الأهلي المقرر لها مساء غد الجمعة في نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام بإستاد القاهرة الدولي.

وطالب مدرب الحراس بالقلعة البيضاء، أبو جبل، التركيز في اللقاء والتفاهم مع المدافعين خلال المباراة.

 كما حذر مدرب الحراس أبو جبل من خطورة مهاجمي الفريق الأحمر.

وكان أبو جبل تلقى نبأ حزينا بوفاة جدته قبل المباراة بيومين، وتمسك اللاعب بخوض المباراة المرتقبة أمام الفريق الأحمر.

 وفي سياق متصل قرر البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق إلقاء محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين قبل التحرك إلى استاد القاهرة لخوض مباراة القمة الأفريقية أمام الأهلي المقرر لها في التاسعة مساء غد الجمعة.

 وسيشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية خلال المحاضرة ونقاط القوة والضعف بالفريق المنافس لاستغلالها في المباراة.

يذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو يدرس الدفع بإسلام جابر في مركز الظهير الأيسر خلال مباراة الأهلي المقبلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها الجمعة المقبلة.

يأتي هذا بعد إصابة عبد الله جمعة الظهير الأيسر بفيروس كورونا المستجد.

وكانت مسحة الكاف، كشفت أمس، الأربعاء، عن إيجابية عينة ثلاثي الزمالك يوسف أوباما وعبد الله جمعة ومحمود الونش.

ويعاني الزمالك من أزمة في مركز الظهير الأيسر خلال الفترة الحالية بسبب إصابة محمد عبد الشافي بكسر في الترقوة، قبل أن يخسر الفريق جهود عبد الله جمعة بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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