نهائي القرن.. تعليمات خاصة لـ أبو جبل قبل موقعة الأهلي

حرص عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على توجيه تعليمات خاصة لمحمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأبيض، الذي سيشارك بصورة أساسية في مباراة الأهلي المقرر لها مساء غد الجمعة في نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام بإستاد القاهرة الدولي.

وطالب مدرب الحراس بالقلعة البيضاء، أبو جبل، التركيز في اللقاء والتفاهم مع المدافعين خلال المباراة.

كما حذر مدرب الحراس أبو جبل من خطورة مهاجمي الفريق الأحمر.

وكان أبو جبل تلقى نبأ حزينا بوفاة جدته قبل المباراة بيومين، وتمسك اللاعب بخوض المباراة المرتقبة أمام الفريق الأحمر.

وفي سياق متصل قرر البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق إلقاء محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين قبل التحرك إلى استاد القاهرة لخوض مباراة القمة الأفريقية أمام الأهلي المقرر لها في التاسعة مساء غد الجمعة.

وسيشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية خلال المحاضرة ونقاط القوة والضعف بالفريق المنافس لاستغلالها في المباراة.