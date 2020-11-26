بعد غياب أسبوعًا.. رضوان الشريفي في تمرين الإسماعيلي اليوم

عاد الجزائري رضوان الشريفي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، لتدريب الفريق اليوم الخميس ضمن استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد.

وذلك بعد غياب أسبوعًا، بالتواجد في القاهرة لإجراء جلسات لتفتيت وشفط الدهون، والذي فقد اللاعب خلالها ما يزيد على 7 كيلو.

ويخوض "الشريفي" تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب، قبل المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.

وانضم رضوان الشريفي للإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر، عقب فسخ تعاقده مع فريق العاصمة الجزائري.

ويسعى الإسماعيلي في إبرام صفقات جديدة في مركز الظهير وحراسة المرمى، بعد أن نجح مجلس إدارة النادي الإسماعيلي في إبرام العديد من الصفقات، منها الأنجولي إيري بابل، والجزائري رضوان الشريفي، والمحترف أحمد مصطفى، وإبراهيم عبدالقوي، وعودة شكري نجيب من المقاولون العرب عقب إعارته.

واستأنف الإسماعيلي تدريباته، تحت قيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، المدير الفني للفريق، عقب الراحة السلبية التي منحها للاعبيه أمس الأربعاء، عقب الفوز على فريق طلائع الجيش وديًا الثلاثاء الماضي، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الكروي الجديد، مطلع ديسمبر المقبل.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم أعلنت جدول مباريات الإسماعيلى خلال منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدورى والمقرر لها 9 ديسمبر المقبل.

وشهدت المباريات عن مواجهة الإسماعيلي فريقى الأهلى والزمالك فى الجولتين الثانية عشرة والثالثة عشرة.

الجولة الأولى

المصرى – الإسماعيلى

الجولة الثانية

الإسماعيلى – الإنتاج الحربى

الجولة الثالثة

الجونة – الإسماعيلى

الجولة الرابعة

الإسماعيلى – البنك الأهلى

الجولة الخامسة

أسوان – الإسماعيلى

الجولة السادسة

الاسماعيلى – المقاولون العرب

الجولة السابعة

مصر المقاصة – الإسماعيلي

الجولة الثامنة

الإسماعيلى – بيراميدز

الجولة التاسعة

غزل المحلة – الإسماعيلى

الجولة العاشرة

الإسماعيلى – سموحة

الجولة الحادية عشرة

الاتحاد السكندرى – الإسماعيلى

الجولة الثانية عشرة

الإسماعيلى – الأهلى

الجولة الثالثة عشرة

الزمالك – الإسماعيلى

الجولة الرابعة عشرة

الإسماعيلى – انبى

الجولة الخامسة عشرة

وادى دجلة- الإسماعيلى

الجولة السادسة عشرة

طلائع الجيش- الإسماعيلى

الجولة السابعة عشرة

الإسماعيلى – سيراميكا