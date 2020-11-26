نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقارير.. الحضري يقترب من تدريب حراس مرمى النجم الساحلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
كشفت تقارير إخبارية تونسية، عن مفاوضات بين إدارة نادي النجم الساحلي التونسي مع الحارس الأسطوري للكرة المصرية عصام الحضري من اجل التعاقد معه للإشراف على تدريب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم.
وبحسب التقارير فقد أعطى الحضري الضوء الأخضر مبدئيًا، في انتظار الاتفاق النهائي، مضيفة أن الحارس الأسطوري سيكون ضمن الجهاز الفني الجديد الذي سيتم الإعلان عنه خلال اليومين القادمين.
ويعد الحضري واحدا من أبرز حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية والإفريقية.