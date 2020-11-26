تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا قبل نهائي القرن

ويأتي في المركز الثاني مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك برصيد 8 أهداف، وبفارق هدف عن زميله في الفريق أشرف بن شرقي صاحب الـ7 أهداف.

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محمد يوسف

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