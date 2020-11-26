الرياضة

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا قبل نهائي القرن

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا قبل نهائي القرن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر كريم العريبي لاعب النجم الساحلي التونسي، صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، برصيد 10 أهداف.

ويأتي في المركز الثاني مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك برصيد 8 أهداف، وبفارق هدف عن زميله في الفريق أشرف بن شرقي صاحب الـ7 أهداف.

وجاءت قائمة هدافي بطولة دوري أبطال إفريقيا كالتالي:

كريم عريبي - النجم الساحلي - 10 أهداف.

 

مصطفى محمد - الزمالك - 8 أهداف. 

 

أشرف بن شرقي - الزمالك - 7 أهداف. 

 

جاكسون موليكا - مازيمبي - 7 أهداف.

كريستوفاو باسينسيا مابولولو - بريميرو دي اوجوستو - 6 أهداف. 

 

حسين الشحات - الأهلي - 6 أهداف.

 

أيمن محيوص - اتحاد الجزائر - 5 أهداف.

 

زكريا بن شاعة - اتحاد الجزائر - 5 أهداف.

 

بدر بانون - الرجاء الرياضي - 5 أهداف.

 

جاستون سيرينو - ماميلودي صن داونز - 5 أهداف.

 

صلاح محسن - الأهلي 4 أهداف.

 

علي معلول - الأهلي 4 أهداف.

 

محمد موسي الضي - الهلال 4 أهداف.

 

أيوب الكعبى - الوداد الرياضي 4 أهداف.

 

محمد النهيري - الوداد الرياضي 4 أهداف.

 

نيفر تيجيري - بلاتينيوم 4 أهداف.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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