الرياضة

شتوتجارت يعلن تجديد عقد نجم الفريق

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي شتوتجارت الألماني لكرة القدم اليوم الخميس تمديد عقد اليابان الدولي فاتارو اندو بشكل مبكر لمدة عامين.

وبموجب ذلك، سيستمر لاعب خط الوسط في صفوف شتوتجارت حتى نهاية يونيو 2024.

كان اندو انتقل إلى صفوف شتوتجارت في أغسطس 2019 معارا من نادي ترويدن البلجيكي، وذلك قبل أن يرتبط بعقد مع النادي الألماني في صيف العام الماضي.

وقد خاض اندو مع شتوتجارت في الموسم الحالي كل المباريات التسع بالكامل التي خاضها الفريق حتى الآن.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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