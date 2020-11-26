تردد القناة المصرية المفتوحة الناقلة لـ نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك

يترقب عشاق كرة القدم المصرية المباراة المصيرية بين الأهلى والزمالك المقرر إقامتها غدا الجمعة باستاد القاهرة فى نهائى دوري أبطال إفريقيا .

ومن المقرر أن تقام المباراة غاية فى القوة والإثارة فى ظل القوة التى يتمتع بها الفريقان وامتلاكهما مجموعة من أبرز اللاعبين فى المراكز المختلفة.

وتنطلق أحداث مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى إفريقيا فى تمام الساعة التاسعة مساء وسيتم نقلها عبر قنوات bein sports المشفرة وأون تايم سبورت " البث الأرضى " .

و يمكن ضبط تردد قناة أون تايم سبورت الارضية بجوده فائقة sd، من خلال الترددات التالية :

التردد الأرضى : ديجيتال.

التردد : UHF 32.

أو يمكن الضبط كالتالى :

التردد الأرضى : الانالوج.

التردد : UHF 9.