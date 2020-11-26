اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات فريق 2006 بنادي الزمالك

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، جدول مباريات بطولة الجمهورية مواليد 2006، للموسم الجديد. وتم تقسيم الأندية إلى ثلاث مجموعات، وجاء الزمالك في المجموعة الثانية والتي ضمت معه أندية بيراميدز وإنبي والمصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا والمقاصة. وتلقى نادي الزمالك، خطابًا رسميًا بمواعيد المباريات والتي جاءت على النحو التالي:- الجولة الأولى: أمام مصر المقاصة بمجمع ملاعب النادي في 4/12/2020 . الجولة الثانية: أمام سيراميكا خارج الملعب يوم 11/12/2020. الجولة الثالثة: أمام انبي على ملعب النادي يوم 14/12/2020. الجولة الرابعة: أمام بيراميدز خارج الملعب يوم 18/12/2020. الجولة الخامسة: أمام المصري البورسعيدي على ملعب النادي يوم 25/12/2020. الجولة السادسة: أمام المقاصة، خارج النادي يوم 1/1/2021. الجولة السابعة: أمام سيراميكا، بملعب النادي يوم 8/1/2021. الجولة الثامنة: أمام انبي، خارج الملعب يوم 15/1/2021. الجولة التاسعة: أمام بيراميدز بملعب النادي يوم 22/1/2021. الجولة العاشرة: أمام المصري البورسعيدي خارج الأرض يوم 29/1/2021.

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