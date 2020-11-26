بهدفي صقر وضياء قنديل.. سيراميكا كليوباترا يفوز على الداخلية وديا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا فوزا معنويا على الداخلية، بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما ظهر اليوم، على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي.
قدم لاعبو سيراميكا كليوباترا، مباراة قوية على مدار شوطي اللقاء، وتقدم الفريق في الدقيقة الرابعة بهدف سجله الظهير الأيمن محمود صقر من تمريرة عاشور الأدهم، وأضاف ضياء قنديل الهدف الهدف الثاني بعد تمريرة سحرية من مصطفى ميسي في الدقيقة 76، بينما سجل الداخلية هدفه الوحيد في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.
ويخوض سيراميكا كليوباترا مباراة ودية مع أسوان في الثالثة عصر السبت المقبل، على نفس الملعب، في إطار برنامج إعداد الفريق لمشاركته الأولى في مسابقة الدوري المصري.
وفي وقت سابق ، تحدث معتز البطاوي، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا عن اختفاء ميدو جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من معسكر الفريق المقام في أحد فنادق التجمع الخامس.
وقال المشرف العام على الكرة : "ميدو جابر غير متواجد في فندق الإقامة، وتفاجئنا بذلك بعدما دخلنا غرفة الملابس، لقد تعرض لعملية خطف".
وأكمل: "ميدو جابر غادر لكي يفعّل الكارت الخاص بغرفته، وكان هناك شخصين في الاستقبال طلبوا التصوير معه ثم اختفى بعد ذلك منذ الساعة الثامنة مساءً ولم يظهر حتى الآن".
وأتم: "طلبنا تفريغ كاميرات فندق الإقامة وقمنا بتحرير محضر، اختفاؤه يثير دهشتنا".
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