خاص.. كارتيرون: لاعبو الأهلي والزمالك يعانون من ضغوط جماهيرية.. ولا أتمنى فوز أحد

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لنادي الزمالك والحالي للتعاون السعودي، أن الأهلي والزمالك لديهما لاعبون رائعون. مشيرًا إلى عدم رغبته عن الحديث في الجانب الفني للفريقين.
وقال كارتيرون في تصريحات خاصة لصدى البلد : " مباراة الأهلي والزمالك ذات طابع خاص ، فهناك ضغوط جماهيرية على لاعبي الفريقين ".
وتابع : " لقد دربت النادي الأهلي ونادي الزمالك وكلاهما يمتلك لاعبين جيدين ، ولا أتمنى فوز أحد على حساب الآخر".
واختتم : " ليس لي علاقة الآن بنادي الزمالك ولا أرغب في الحديث عن الجانب الفني للفريقين في مباراة النهائي ".
ومن المقرر أن يلتقي نادي الزمالك نظيره الأهلي يوم الجمعة القادم ، في التاسعة مساءً، على استاد القاهرة ، في إطار نهائي دوري أبطال إفريقيا.
يذكر أن مسحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" أثبتت أمس، الأربعاء، إصابة صالح جمعة ووليد سليمان وأليو ديانج من الأهلي بفيروس كورونا، ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة ويوسف أوباما من الزمالك.
وستتقام مباراة الزمالك والأهلي بدون حضور الجماهير، وفقا لقرار الكاف، بسبب فيروس كورونا.
وتأهل الزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الرجاء المغربي 4 - 1، بينما صعد الأهلي بعد تغلبه على الوداد البيضاوي 4 -1.
وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي سيلتقي فيها الأهلي مع الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وباتت قائمة الأهلي تضم 19 لاعبًا فقط بينهم 3 حراس مرمي وهم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السوليه وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجونيور اجايي وحسين الشحات وأحمد الشيخ وجيرالدو واليو بادجي ومروان محسن وسوف ينضم لهم خلال ساعات محمود عبدالمنعم كهربا.
كانت تقارير صحفية مغربية أكدت أن المغربي رضوان جيد الأقرب لقيادة نهائي القرن بين الزمالك والأهلي.
وأدار رضوان جيد 3 مباريات سابقة للأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا فاز بها الأحمر جميعا، بينما أدار لقاء وحيدًا للزمالك، كان أمام الترجي التونسي في ربع نهائي دوري الأبطال الموسم الحالي، وفاز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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