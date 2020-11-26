خاص.. كارتيرون: لاعبو الأهلي والزمالك يعانون من ضغوط جماهيرية.. ولا أتمنى فوز أحد

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لنادي الزمالك والحالي للتعاون السعودي، أن الأهلي والزمالك لديهما لاعبون رائعون. مشيرًا إلى عدم رغبته عن الحديث في الجانب الفني للفريقين.

وقال كارتيرون في تصريحات خاصة لصدى البلد : " مباراة الأهلي والزمالك ذات طابع خاص ، فهناك ضغوط جماهيرية على لاعبي الفريقين ".

وتابع : " لقد دربت النادي الأهلي ونادي الزمالك وكلاهما يمتلك لاعبين جيدين ، ولا أتمنى فوز أحد على حساب الآخر".

واختتم : " ليس لي علاقة الآن بنادي الزمالك ولا أرغب في الحديث عن الجانب الفني للفريقين في مباراة النهائي ".

ومن المقرر أن يلتقي نادي الزمالك نظيره الأهلي يوم الجمعة القادم ، في التاسعة مساءً، على استاد القاهرة ، في إطار نهائي دوري أبطال إفريقيا.