أفريقيا أهلاوية.. جماهير الأهلي تدعم اللاعبين قبل نهائي دوري الأبطال

وتصدر هاشتاج #اللهم_اجعل_افريقيا_اهلاويه قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت أبرز التعليقات: حارب علي البطولة بروح الأبطال العب برجولة .. موت علي الكورة افريقيا للكبار وانت الاسطورة #التاسعة_يا_اهلي".
"العبو برجولة العبو بروح الفانلة الحمرا هاتو البطولة للخطيب هاتو البطولة للجماهير اللي صبرت كتير ومازالو في ضهركو هاتو البطولة لعبد الوهاب هاتو البطولة للشهداء هاتو البطولة لمؤمن اصل ماينفعش مؤمن يسلم البطولة لحد غيركو كلنا ثقة فيكو يلا يا رجالة #اللهم_اجعل_افريقيا_اهلاويه ".
يا اهلى ان شاء الله الفرحه اهلاويه ".
العبوا بروح الفانله.. موتوا نفسگم على الگورة.. هاتوا البطولة للجماهير.. لازم راية الاهلي تفضل مرفوعة.. اگتبوا اسمگم من دهب. التاسعة يا اهلي. التاسعة يا ابطال.
وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف" قرر اقتصار مراسم التتويج الخاص بمباراة نهائى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك المقرر إقامتها غدا الجمعة باستاد القاهرة على الفريق المتوج باللقب فقط لا غير داخل أرضية الملعب.
وجاء قرار الكاف باقتصار الاحتفال على الفريق المتوج باللقب داخل أرضية الملعب فقط كإجراء احترازى لتجنب الازدحام داخل أرضية الملعب بسبب تفشي فيروس كورونا .
واستقر الكاف على تسليم الميداليات الفضية الخاصة بالفريق الخاسر فى المباراة النهائية داخل غرفة خلع الملابس الخاص بالفريق داخل استاد القاهرة .
وفى هذا السياق ، كشف الإعلامي أحمد شوبير سر عدم إعلان الأهلي إصابة أليو ديانج لاعب وسط الفريق بفيروس كورونا، خلال الأيام الماضية.
كانت مسحة الكاف أمس، الأربعاء، أثبتت إصابة أليو ديانج ووليد سليمان وصالح جمعة من الأهلي بفيروس كورونا، وأوباما وعبد الله جمعة ومحمود حمدي الونش من الزمالك.
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