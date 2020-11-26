سيجبر الله بخاطرك.. جماهير الأهلي تدعم مروان محسن قبل النهائي الأفريقي

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #مروان_محسن دعما له في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‎ولا تعلم كيف سيجبر الله بخاطر مروان محسن كل شئ وارد الله لا يعجزه شئ في الارض ولا في السماء" و "‏‎#النجمه_التاسعه_يامروان مروان محسن واحد من الناس الي انتقدناها كتير جدًا بسبب الأداء الغير جيد الي شفناه وهو نفس الشخص الي أدائه اتحسن بشكل كبير جدا مع موسيماني ركز ليك كل الدعم انت وباقي اللعيبة وان شاء الله بطولتنا رجالة وتعملوها".

وقال أخرون" ‏مروان محسن رجل المهام الصعبة وصاحب الاهداف الرائعة مروان فالمباريات الكبيرة غير مروان فالمباريات المحلية وانا شخصيا براهن ان مروان مع اجاى مع الشحات ومعلول هما هيكونوا سبب فرحتنا باذن الله ربنا معاك يحرسك"و" ‏انت قد التحدى والمرادى الكل يعرف مين مروان هدف مصر والاهلي قائد منطقه راس الحربه بعبع المنافس قاهر الزملكويه وحش الدقيقة الأخيرة هدف من ظراز قديم يظل مروان محسن في الصدارة‎#النجمه_التاسعه_يامروان ".

واضاف اخرون" ‏نعلم جميعًا انك مهاجم من طينة الكبار.

ونعلم ايضا مدي الضغوطات الملقاه علي عاتقك.

مروان محسن هداف الدوري الذي قدم اداء متميز قبل الاصابة في كان٢٠١٧ قادر علي ردع كافة المشككين ٩٠ دقيقة بس يامروان وتحقق حلمك وحلم زمايلك وتفرح الملايين باذن الله هاتفرحونا.‎#النجمه_التاسعه_يامروان " و" ‏كل الدعم ي اخويا #النجمه_التاسعه_يامروان ".

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف" قرر اقتصار مراسم التتويج الخاص بمباراة نهائى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك المقرر إقامتها غدا الجمعة باستاد القاهرة على الفريق المتوج باللقب فقط لا غير داخل أرضية الملعب.

وجاء قرار الكاف باقتصار الاحتفال على الفريق المتوج باللقب داخل أرضية الملعب فقط كإجراء احترازى لتجنب الازدحام داخل أرضية الملعب بسبب تفشي فيروس كورونا .

واستقر الكاف على تسليم الميداليات الفضية الخاصة بالفريق الخاسر فى المباراة النهائية داخل غرفة خلع الملابس الخاص بالفريق داخل استاد القاهرة .

وفى هذا السياق ، كشف الإعلامي أحمد شوبير سر عدم إعلان الأهلي إصابة أليو ديانج لاعب وسط الفريق بفيروس كورونا، خلال الأيام الماضية.

كانت مسحة الكاف أمس، الأربعاء، أثبتت إصابة أليو ديانج ووليد سليمان وصالح جمعة من الأهلي بفيروس كورونا، وأوباما وعبد الله جمعة ومحمود حمدي الونش من الزمالك.