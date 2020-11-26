اتحاد الكرة يجري قرعة دوري الصالات.. صور

أجرى الاتحاد المصري لكرة القدم قرعة الدوري الممتاز لكرة الصالات لموسم 2020/2021.

ومن المقرر انطلاق دورى كرة الصالات يوم 8 ديسمبر المقبل، ويتنافس فيه 12 فريقا، وذلك بمقر الاتحاد وبحضور الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي كرة الصالات.

من جانبها قالت سحر عبد الحق، إن الموسم الماضي تم استكماله بنجاح بعد التوقف بسبب جائحة كورونا في ظل التعاون بين الاتحاد والأندية.

وتابعت : شهد الموسم الماضي منافسة شرسة خاصة في دور ال 4 ( final four ) كما تم إقامة بطولة كأس مصر بعد توقف لسنوات طويلة .

وأضافت، أنه لأول مرة يتم منح الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولي مكافآت مالية كما سيتم دعم الفرق الصاعدة للدوري الممتاز، وقامت بتوزيع الشيكات الخاصة بالفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى وهي مصر المقاصة بطل الدوري ومركز شباب ميت عقبة الوصيف والاسماعيلي صاحب المركز الثالث..

وجاءت مباريات الاسبوع الاول من الدوري الممتاز هذا الموسم كالتالي:-

مصر المقاصة x البنك الاهلي

ام في بي x الإسماعيلي

الاعلاميين x الدرب الاحمر

الصيد x المنيا

وراق الحضر x القنايات

ميت عقبة x اتحاد الشرطة