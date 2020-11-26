النصر يفوز على القومي بثلاثية وديا

حقق فريق النصر الفوز علي فريق القومي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعت الفريقين علي ملعب النصر ضمن استعدادات الأخير لمواجهة جمهورية شبين في الجولة الثانية بدوري القسم الثاني المقرر له يوم الثلاثاء المقبل.

أحرز ثلاثية النصر دخير محمد وجون مانجا وحسام أشرف.

وقام سيد عيد المدير الفني للنصر بالدفع باللاعبين الذين لم يشاركوا أمام الداخلية في المباراة التي أقيمت أمس بالجولة الاولي حيث اطمأن علي مستوي عدد كبير من اللاعبين فنيا وبدنيا.