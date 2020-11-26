النصر يفوز على القومي بثلاثية وديا

حقق فريق النصر الفوز علي فريق القومي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعت الفريقين علي ملعب النصر ضمن استعدادات الأخير لمواجهة جمهورية شبين في الجولة الثانية بدوري القسم الثاني المقرر له يوم الثلاثاء المقبل.
أحرز ثلاثية النصر دخير محمد وجون مانجا وحسام أشرف.
وقام سيد عيد المدير الفني للنصر بالدفع باللاعبين الذين لم يشاركوا أمام الداخلية في المباراة التي أقيمت أمس بالجولة الاولي حيث اطمأن علي مستوي عدد كبير من اللاعبين فنيا وبدنيا.
انتهت مباراة الداخلية والنصر بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت أمس ضمن منافسات افتتاح الموسم الجديد بدوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة.
أقيمت المباراة علي الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي وتمكن النصر من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 4 عن طريق جودة أيمن من تمريرة عرضيه من أحمد داهش الظهير الأيسر.
وتعادل للداخلية إسلام صيام في الدقيقة 27 من الشوط الثاني من متابعة لتسديدة من خارج المنطقة.
وقبل نهاية المباراة وقفت العارضة حائل أمام ضربة رأس لإسماعيل بامبا الذي سدد ضربة رأس قوية ارتدت من العارضة.
وشهد اللقاء حالة طرد مثيرة للجدل لحسام جلال رأس حربة النصر بحصوله علي الإنذار من لمسة يد بعد حصوله علي إنذار أول في خطأ عكسي احتسبه حكم اللقاء صحبي العمراوي ضد لاعب النصر وأعطاه إنذار أول غير مستحق.
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