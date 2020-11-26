أشرف صبحي يفوز بجائزة رجل العام للثقافة العربية

فاز الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذى لوزراء الشباب والرياضة العرب بجائزة شخصية العام الثقافة الرياضية على المستوى العربى.

جاء ذلك بعد منافسة كبيرة للعديد من الشخصيات العربية التى لها تأثير فى الساحة الشبابية والرياضية وحسمت اللجنة العليا المكلفة من الاتحاد العربى للثقافة الرياضية المنافسة لصالح الوزير المصرى حيث تم اختياره للفوز بالجائزة بناء على المعايير التى تم وضعها فى عام 2017 عند تأسيس الاتحاد العربى الثقافة الرياضية الذى يضم كلا من الكاتب الصحفى اشرف محمود من مصر ( رئيسا) _ فواز الشريف من السعودية ( نائب أول ) _ عبد اللطيف المتوكل من المغرب ( نائبا ثانى ) _ الكاتب الصحفى ايمن بدره أمينا عاما _ الدكتور احمد سعد الشريف من الامارات _ محمد إسماعيل من البحرين _ سالم بن سليم الكبير من عمان _ لطفى العبد من توني _ حسن شرارة من لبنان _ الدكتورة سبأ جرار من فلسطين.

الجدير بالذكر أن احتفال العام الماضى أقيم فى مدينة دبى الإماراتية وتم تكريم الشيخ عيسى بن راشد الخليفة من البحرين والعديد من الشخصيات العربية.