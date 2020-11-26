هاشتاج السادسة لروح العشرين يشعل تويتر من قبل جماهير الزمالك

يترقب عشاق كرة القدم المصرية المباراة المصيرية بين الأهلى والزمالك المقرر إقامتها غدا الجمعة باستاد القاهرة فى نهائى دوري أبطال إفريقيا.

ودشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #السادسة_لروح_العشرين ، لدعم فريق الزمالك أمام غريمه الأهلي في نهائي الافريقي.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل مع عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

وجاءت أبرز التغريدات كالتالي:

- هاتوها لاجل العشرين.. #السادسة_لروح_العشرين

- طول ما فيه من العمر بقاء يبقي لا بد كده من اللقاء الشمس على معاد #السادسه_لروح_العشرين

- كل الدعم لاي ١١ راجل نازل الملعب كل الدعم.. كل الدعم.. كل الدعم.. افريقيا يا رجاله الزمالك #السادسه_لروح_العشرين

- #السادسه_لروح_العشرين افريقيا هديه للعشرين شهيد ❤

وأكد النجم المغربي أشرف بن شرقي نجم فريق الزمالك، أنه يعشق التحديات أمام الفرق الكبيرة ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي، غدا، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا "نهائي القرن".

وقال أشرف بن شرقي في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم " فيفا": "أفريقيا هي بطولتي المفضلة، لأنني أحب أظهر فيها جميع إمكانياتي الحقيقية".

وكانت مسحة الكاف أمس، الأربعاء، أثبتت إصابة أليو ديانج ووليد سليمان وصالح جمعة من الأهلي بفيروس كورونا، وأوباما وعبد الله جمعة ومحمود حمدي الونش من الزمالك.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والأهلي بدون حضور الجماهير، وفقا لقرار الكاف، بسبب فيروس كورونا.

وتأهل الزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الرجاء المغربي 4 - 1، بينما صعد الأهلي بعد تغلبه على الوداد البيضاوي 4 - 1.

وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي سيلتقي فيها الأهلي مع الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويعد الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 8 ألقاب، ويليه الزمالك بـ 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

ويعد المغربي رضوان جيد الأقرب لقيادة نهائي القرن بين الزمالك والأهلي، حسبما أشارت تقارير صحفية مغربية.

ويعد رضوان جيد وش السعد على الأهلي والزمالك، حيث أدار 3 مباريات سابقة للأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا فاز بهم الأحمر جميعا، بينما أدار لقاء وحيدًا للزمالك، كان أمام الترجي التونسي في ربع نهائي دوري الأبطال الموسم الحالي، وفاز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.