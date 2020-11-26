ميدو جابر ليس الأول| لاعبون اختفوا وأحدهم لم يعثر عليه حتى الآن

واقعة غريبة على الوسط الرياضي المصري حدثت مساء أمس، حين أعلن معتز البطاوي المشرف العام على الكرة في نادي سيراميكا كليوباترا اختفاء ميدو جابر لاعب الفريق من فندق معسكر الفريق الذي يقام في احد الفنادق بالتجمع الخامس.

ولم تكن هذه الواقعة هي الأولى في الوسط الرياضي، ونرصد لكم خلال هذا التقرير حوادث اختفاء حدثت للاعبين في السنوات الماضية:

- لاعبو اريتريا

أعلن مسئولون أن 7 لاعبين من منتخب إريتريا الوطني لكرة القدم فقدوا بعد مشاركتهم في بطولة مقامة في أوغندا.

وذكرت وكالة رويترز أن هذه هي المرة الثانية منذ شهرين التي يختفي فيها لاعبو كرة قدم من إريتريا أثناء قيامهم بجولة في أوغندا.

وأضافت أنه لا توجد هناك تفاصيل حول مكان ذهابهم، لكن العشرات من الرياضيين الإريتريين رفضوا العودة إلى ديارهم أو اختفوا أثناء التنافس في الخارج خلال العقد الماضي، في محاولة لطلب اللجوء.

وقال روجرز موليندوا المتحدث باسم الاتحاد الإقليمي لكرة القدم CECAFA الذي كان يدير البطولة، إنه يبدو أن اللاعبين السبعة كانوا محاطين بإجراءات أمنية مشددة في الفندق الذي يقيمون فيه مساء الاثنين.

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة الإريترية ، فيما عاد باقي الفريق إلى أرضه بعد خسارته أمام أوغندا 3-0 في نهائي كأس التحدي للكبار.

وخلال أكتوبر ، اختفى 5 لاعبين إريتريين من فندق الاقامة خلال مشاركة أخرى في بطولة CECAFA في أوغندا.

- طائرة سالا

فقدت الطائرة التي كانت تقل اللاعب الأرجنتیني «إیمیلیانو سالا»، مھاجم فریق «نانت» الفرنسى، وذلك بعد أن اختفت يوم الثلاثاء 22 يناير 2019، من على أجھزة الرادار بشكل نهائي أعلى بحر الـ«مانش»، وذلك خلال توجھها من فرنسا إلى مدينة «ویلز» في المملكة المتحدة، بعد توقیع «سالا» عقد انتقاله إلى نادي «كاردیف سیتى» الإنجلیزي.

وكان عمّال الإنقاذ أعلنوا بحسب العديد من وسائل الإعلام العالمية، عن عثورهم على أجزاء من طائرة «بايبر بي -46 ماليبو» الخفيفة التي كانت تقل «سالا»، إلا أنهم لم يعثروا بعد على أي أثر لجثة اللاعب الأرجنتيني الشاب، أو على أيٍّ من الذين كانوا معه. وفي الوقت نفسه رجحت العديد من التقارير الإعلامية أنه من غير المرجح أن ينجو اللاعب الأرجنتيني من الموت في تلك الظروف الباردة.

وأكدت إذاعة «آر تى إل» الفرنسیة، أن «إیمیلیانو سالا»، مھاجم فريق «نانت» السابق، كان قد استقل طائرته الخاصة برفقة اثنین من إصدقائه متوجھًا إلى العاصمة الویلزیة «كاردیف»، وخلال الرحلة اختفت الطائرة فجأة من على أجھزة «الرادار» أعلى بحر الـ«مانش».

وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان الرسمي للمسؤولين في نادي «كاردیف سیتي»، عن التعاقد مع الأرجنتیني «سالا» خلال فترة الانتقالات الشتویة الجاریة.

إيقاف البحث عن «سالا»..

صدمت السلطات الجميع، بعد إعلانها رسميًا، إيقاف البحث عن الطائرة التي تقل الأرجنتيني «إيميليانو سالا»، مؤكدة أن فرصة نجاته «صعبة للغاية». وقال المسؤول عن البحث: «بالرغم من مرور 24 ساعة من البحث المتواصل، 80 ساعة من الطيران بثلاث طائرات و5 هيلكوبترات والعديد من السفن والقوارب بمساحة تقريبًا 4400 مترًا مربعًا لأكثر من مرة.. لم نتمكن من الوصول لأي أثر للطائرة، الطيار، أو الراكب».

- لاعبو زيمبابوي الهاربين

ذكرت صحيفة صنداي ميل الحكومية في زيمبابوي أن مسؤولا في الاتحاد المحلي لكرة القدم أعلن أن اللاعبين الثمانية الذين اختفوا في بريطانيا في أعقاب قيامهم برحلة مثيرة للجدل إلى هناك للمشاركة في مباراة ودية الاسبوع الماضي قد طلبوا حق اللجوء السياسي لبريطانيا.

وقال جودفري جاباجابا السكرتير التنفيذي لرابطة دوري الدرجة الاولى في زيمبابوي أن اللاعبين الثمانية وهم التون تشميدزا ورايموند أوندي وارتويل مابهيزا وسايلنت كاتومبا وديفيد سنجو وتشياونا نيندا من فريق كابس يونايتد ولوكسون ميوتانجا وداليسيوي دهلاميني من فريق هايلاندرز استخدموا كورقة ضغط من قبل مواطنيهم الراغبين في الحصول على حق اللجوء السياسي في أراضي القوة الاستعمارية السابقة.

وكان المختفون الثمانية من فريقي كابس يونايتد وهايلاندرز وهما من أكبر فرق كرة القدم في زيمبابوي قد حصلوا على تأشيرات دخول إنجلترا لخوض مباراة بين فريقيهما في بداية الاسبوع الماضي ولكنهم لم يعودوا إلى زيمبابوي مع باقي أعضاء الفريقين كما كان مقررا خلال الاسبوع الماضي.

واختفى اللاعبون بعد المباراة التي أقيمت في برافورد في نهاية الاسبوع الماضي.. وأشارت المصادر إلى أن لاعبين اثنين على الاقل تأكدا من مرور حقائبهما في مطار هيثرو الدولي ثم اختفيا وسط الحشود ولم يركبا طائرة العودة إلى ديارهما بينما تسلل اللاعبون الاخرون من معسكر الفريق.

واختفى اثنان من مسؤولي فريق كابس يونايتد أيضا على الرغم من أن مالك النادي نفى الامر.. وقال إن المسؤولين ومن بينهما مدرب الفريق بقيا في بريطانيا للبحث عن اللاعبين المفقودين. وقال توين فيري لصحيفة صنداي ميل: “لقد سمحنا للاعبين بزيارة أقاربهم ولم يكن هناك أي داع لعدم الثقة فيهم”. وأضاف “يبدو أننا فقدنا الامل في عودة اللاعبين”.

وذكرت صنداي ميل أن اللاعبين لا يحملون جوازات سفرهم بل هي بحوزة مسؤولي الفريق.

وكانت المباراة قد سجلت أساسا كمباراة ودية دولية ولكنها تحولت إلى مباراة اجتماعية في ملعب للرجبي بمدينة برادفورد الشمالية..ولم تكن هناك موافقة رسمية مسبقة من قبل الاتحاد الانجليزي لكرة القدم على إقامة هذه المباراة.

- لاعب منتخب الكويت

أثار اختفاء لاعب المنتخب الكويتي السابق ونادي الفحيحيل سعود فريان العنزي في المملكة العربية السعودية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحمل نشطاء السلطات الكويتية مسؤولية التحقيق بشأن اختفائه المريب.

وكان نجم المنتخب الكويتي قد فقد في العاصمة السعودية الرياض وأعادوا نشر صورة لسيارته بشكل يوضح اللوحة المثبت عليها رقمها المسجل في إدارة المرور

طالب شقيق النجم الكروي الكويتي على صفحات التواصل الاجتماعي ، بتزويده بأي معلومات تتوفر حول شقيقه المفقود.

وتفاعل عدد من النواب والنشطاء مع الحدث، مطالبين بتكثيف الجهود للبحث عن العنزي، إذ طالب النائب طلال الجلال، وزارة الخارجية بالتواصل مع كافة القنوات في السعودية، لمعرفة مصير الشاب وعودته إلى أهله سالمًا.