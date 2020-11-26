نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيما يخفق أمام بترول أسيوط بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اخفق الفريق الأول لكرة القدم بنادي كيما أسوان من الحفاظ على نقاط المباراة أمام بترول أسيوط، حيث نجح الأخير في الفوز بهدفين مقابل هدف بعد أن كان متأخرا، ضمن إفتتاحية مباريات القسم الثاني عن مجموعة الصعيد والتي اقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب الثاني.

سجل أهداف اللقاء سمير محسن لكيما أسوان، أما أحمد ترك ومحمد منتصر فسجلا هدفين البترول خلال اللقاء.

وعقب الخسارة يعاود كيما أسوان للمحافظة بلا نقاط، أما بترول أسيوط فيحقق أول ثلاث نقاط له بالدوري.

وضمن مواجهات الجولة الثانية يستضيف كيما أسوان نظيره بنادي سوهاج، أما بترول أسيوط فيخرج لملاقاه فنا الرياضي، على أن تقام هذه الجولة يوم الأربعاء المقبل.